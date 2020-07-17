В понедельника, 13 июля, вновь открыли свои двери для посетителей библиотеки Находкинского городского округа. Читателям нужно быть готовыми носить медицинские маски и знать ещё несколько новых правил.



Массовые мероприятия по понятным причинам пока под запретом, а индивидуальная работа с читателями немного изменится. В библиотеках необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Сотрудникам придётся работать в масках и перчатках не только при обслуживании посетителей, но и при работе с книгами и журналами. Возвращенная после прочтения литература будет «вылеживаться» в коробках или отдельных помещениях не менее 5 дней. После каждого посетителя будут дезинфицироваться ручки и карандаши, компьютерные мыши и клавиатуры в компьютерных залах. Помещения должны проветривать не реже чем каждые два часа, проводить регулярную влажную уборку с дезсредствами.

Посетителям запрещается прием пищи, а вот воду пить можно. И не стоит забывать о тех услугах, которые действуют давно, но сейчас как никогда актуальны, позволяя минимизировать контакты. Например, читатель может запросить выдачу книг по предварительному заказу (позвонив в библиотеку либо с помощью онлайн-сервиса «Заказать книгу» на сайте www.nakhodka-lib.ru).

Светлана Алексеева, Центральная библиотечная система Находки