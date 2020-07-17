 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
По новым правилам Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
17.07.2020
В понедельника, 13 июля, вновь открыли свои двери для посетителей библиотеки Находкинского городского округа. Читателям нужно быть готовыми носить медицинские маски и знать ещё несколько новых правил.

Массовые мероприятия по понятным причинам пока под запретом, а индивидуальная работа с читателями немного изменится. В библиотеках необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Сотрудникам придётся работать в масках и перчатках не только при обслуживании посетителей, но и при работе с книгами и журналами. Возвращенная после прочтения литература будет «вылеживаться» в коробках или отдельных помещениях не менее 5 дней. После каждого посетителя будут дезинфицироваться ручки и карандаши, компьютерные мыши и клавиатуры в компьютерных залах. Помещения должны проветривать не реже чем каждые два часа, проводить регулярную влажную уборку с дезсредствами.
Посетителям запрещается прием пищи, а вот воду пить можно. И не стоит забывать о тех услугах, которые действуют давно, но сейчас как никогда актуальны, позволяя минимизировать контакты. Например, читатель может запросить выдачу книг по предварительному заказу (позвонив в библиотеку либо с помощью онлайн-сервиса «Заказать книгу» на сайте www.nakhodka-lib.ru).
 
Светлана Алексеева, Центральная библиотечная система Находки
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 17 Июл 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика