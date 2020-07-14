«Терминал Астафьева» завершил пятый этап программы по улучшению жилищных условий находкинцев. Новые окна и балконы появились у восьми семей, проживающих на Мысе Астафьева. В ходе работ по остеклению было заменено 17 окон и балконов на сумму почти 800 тысяч рублей.





Светлана Плотникова: «Я очень довольна и благодарна порту за это доброе дело – теперь у меня есть прекрасная остеклённая лоджия!» Светлана Плотникова: «Я очень довольна и благодарна порту за это доброе дело – теперь у меня есть прекрасная остеклённая лоджия!» Одной из обладательниц новой лоджии стала Светлана ПЛОТНИКОВА, которая только пару лет назад переехала на улицу Макарова. Женщина признается, на замену окон ей пришлось бы копить не один год.

«Ни много ни мало такая работа в среднем обходится от 130 до 150 тысяч рублей. Я очень довольна и благодарна порту за это доброе дело, что сдержали своё слово, несмотря на экономические колебания рынка. Теперь у меня есть прекрасная остеклённая лоджия. Здесь приятно посидеть в тишине и попить чая, через пластиковые конструкции не проникают шум и пыль», – рассказала Светлана Плотникова.



Наталья Мельникова: «Мы получили в подарок шикарную лоджию и новенькие пластиковые окна. О таком можно разве только мечтать!» Наталья Мельникова: «Мы получили в подарок шикарную лоджию и новенькие пластиковые окна. О таком можно разве только мечтать!» Старые окна серьезно мешали жить и Наталье МЕЛЬНИКОВОЙ. Поэтому, как только она узнала о социальной программе «Терминала Астафьева» по остеклению оконных конструкций и балконов, сразу написала заявление.

«Прежде в нашей квартире на улице Астафьева стояли деревянные полусгнившие оконные рамы, наверное, ещё со времени постройки пятиэтажки. Естественно, они пропускали пыль и шум, а зимой через них наружу уходило много тепла, как ни старалась утеплять. И вот сейчас мы получили в подарок шикарную лоджию и новенькие пластиковые окна. О таком можно разве только мечтать. Наша семья искренне благодарна порту за их благотворительность», – сказала Наталья Мельникова.

Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции.



На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллиона рублей. В 2020 году запланированы конструкции на сумму еще 5 миллионов рублей.

«Сейчас мы готовим списки участников следующего, шестого этапа на замену оконных конструкций. Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы не прекратятся. Администрация часто встречается с жителями микрорайона, выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем их проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения от пыли и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трёх этапов закрытой перевалки», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.



«Сейчас мы готовим списки участников следующего,6-го этапа на замену оконных конструкций», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин. «Сейчас мы готовим списки участников следующего,6-го этапа на замену оконных конструкций», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин. Эти работы – часть социальной программы «Терминала Астафьева» по улучшению качества жизни жителей Находки. Порт принимает участие в благоустройстве близлежащего района, ремонтирует подшефную школу. Также в отдаленных районах Находки компания установила новую детскую площадку, провела освещение на дороге от школы, по просьбе жителей высадили хвойные растения. В рамках социальных программ предприятие продолжает оказывать помощь жителям портового города в создании комфортной среды.

