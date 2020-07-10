В год 70-летия города звания «Почётный житель Находкинского городского округа» удостоены пять человек, чьи трудовые и общественные достижения известны многим землякам. Поздравления, цветы, нагрудные знаки и ленты в этот день были вручены Рите Ивановне Подкорытовой, Самвелу Саргисовичу Аветисяну, Станиславу Борисовичу Сорокину, Владимиру Васильевичу Кальченко, Владимиру Федосеевичу Трусько.





Звание «Почётный житель Находки» является высшей наградой городского округа и присуждается ко Дню города за выдающиеся заслуги перед земляками. Впервые этого звания в 1967 году был удостоен первый директор предприятия Дальтехфлот Константин Яковлевич Бондаренко. В 2019 году в списке Почётных жителей значилось 56 имён: руководители города и ведущих предприятий, инженеры и рабочие, работники различных сфер деятельности, иностранные граждане, внёсшие большой вклад в развитие международных связей Находки. Теперь в нём на пять фамилий больше. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации городского округа

Как отметила председатель Совета Почётных жителей Находки Инесса Пестерева, каждый из награждённых заслужил высокое звание своим трудом, примером, отношением к малой родине. «Я надеюсь, что мы и дальше продолжим вместе развивать этот город, делать его лучше, краше. Самое главное - чтобы подрастающее поколение, дети и внуки не уезжали из Находки, а продолжали ваше дело», – поздравила она виновников торжества.

– Всей своей жизнью, трудовыми достижениями, общественными инициативами вы заслужили это почётное звание, - обратился глава городского округа Борис Гладких к виновникам торжества. – Из списка представленных претендентов трудно было выбрать самых достойных. Это звание, как известно, даёт определённые льготы. Но я уверен, для вас важно не материальное, а моральное стимулирование, высокая оценка вашего вклада в развитие родного города!Звание «Почётный житель Находки» является высшей наградой городского округа и присуждается ко Дню города за выдающиеся заслуги перед земляками. Впервые этого звания в 1967 году был удостоен первый директор предприятия Дальтехфлот Константин Яковлевич Бондаренко. В 2019 году в списке Почётных жителей значилось 56 имён: руководители города и ведущих предприятий, инженеры и рабочие, работники различных сфер деятельности, иностранные граждане, внёсшие большой вклад в развитие международных связей Находки. Теперь в нём на пять фамилий больше. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Nakhodka-city.ru. Как отметила председатель Совета Почётных жителей Находки Инесса Пестерева, каждый из награждённых заслужил высокое звание своим трудом, примером, отношением к малой родине. «Я надеюсь, что мы и дальше продолжим вместе развивать этот город, делать его лучше, краше. Самое главное - чтобы подрастающее поколение, дети и внуки не уезжали из Находки, а продолжали ваше дело», – поздравила она виновников торжества. Пресс-служба администрации

Находкинского городского округа