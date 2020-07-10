|Сдали первый ЕГЭ
|РИО Панорама
|10.07.2020
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В Находке 3 июля в школе №5 состоялся Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии и литературе. В школе №25 «Гелиос» сдавали информатику.
В этом году экзаменационные мероприятия проходят в режиме строгого соблюдения санитарных требований. В пяти находкинских школах (№3, 5, 7 «Эдельвейс», 9, 25 «Гелиос»), на территории которых расположены пункты проведения экзаменов (ППЭ) для максимального дистанцирования участников ЕГЭ организовано по два входа. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в каждой аудитории будут выполнять задания не более 8-11 человек – расстояние между ними должно быть не менее 1,5 метров.
Экзаменационные площадки обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, бактерицидными лампами. На входе в ППЭ у экзаменующихся измеряют температуру бесконтактными термометрами, в аудиториях и общих рекреациях установлены бактерицидные рециркуляторы.
В остальном процедура сдачи ЕГЭ не изменилась. В ППЭ ребята проходят после предъявления паспорта. Телефоны и другие вещи, проносить которые с собой в аудиторию запрещено, оставляют в специально выделенном для этого помещении. Выпускники занимают в кабинетах места, указанные им организаторами.
Напомним, в 2020 году ЕГЭ сдают только те юноши и девушки, которые решили продолжить образование в вузах. В Находке высшее образование планируют получить 870 ребят, окончивших школу. Большинство из них будет сдавать русский язык – 833 человека. Около 500 выпускников пройдут экзамен по математике, традиционно замыкает тройку лидеров среди предметов, выбранных для ЕГЭ, обществознание – более 400 человек.
В соответствии с расписанием выпускные экзамены продолжатся 6 и 7 июля – русский язык; 10 июля – профильная математика, 13 июля – история и физика, 16 июля – обществознание и химия, 20 июля – биология и иностранный язык письменно, 22 и 23 июля – иностранный язык устно. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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