В ряду первопроходцев Дальнего Востока фигура этого человека стоит особняком. Необычна его судьба, необычно и звание – «вольный шкипер». Не «офицер флота», не «флотский штурман», а именно «шкипер», да ещё и «вольный»… За романтическим флёром, окутавшим название профессии нашего героя, скрывается простой и понятный смысл.



«Вольным шкипером» в старой России именовали судоводителя торгового флота, не состоявшего на государственной службе. Фридольф (Фабиан) Кириллович Гек был финном и подданным Российской империи.

26 ноября 1868 года из гавани Бремерхафена вышел бриг «Император Александр II» с 53 эмигрантами-финнами, которых объединял лозунг «Назад к природе». Капитаном был Фридольф Гек, судно держало путь на Дальний Восток, в Приамурский край. 5 сентября 1869 года бриг встал на якорь в бухте Находка. Финны выбрали для поселения залив Стрелок и бухту Находка. Фридольф Кириллович Гек сначала поселился с женой и сыном в бухте Стрелок, а затем перебрался в уютную бухту Сидими в Амурском заливе.

В начале июня 1879 года, забрав с Аскольда Янковского с женой, Гек привез их в Сидими. Но их ожидала страшная картина: по всей усадьбе лежали трупы рабочих, тело супруги Гека висело на крюке для лампы, скот был угнан, а ребенок исчез. Стало ясно, что на дом напали хунхузы – китайские бандиты. Гек надеялся, что сын найдется, что разбойники забрали его, чтобы получить выкуп, но… Еще долгие годы он безуспешно расспрашивал китайцев, пытаясь отыскать следы белокурого мальчика.

Шло время, и шкипер снова женился, а в мае 1883 года у него появилась дочь Елена. Открыв на Чукотке, немного севернее мыса Дежнева, высокий и скалистый мыс, он назвал его мысом Елены.

Елена Фридольфовна вышла замуж за капитана Николая Васюкевича. Всю свою жизнь она связала с морем и детей своих воспитала в любви и преданности русскому флоту. Трое ее сыновей тоже стали моряками – капитанами дальнего плавания на судах дальневосточного флота.

Бесконечными странствиями можно назвать жизнь Гека на Дальнем Востоке. Он командовал шхунами «Анна», «Надежда», «Капрал», «Сторож»; охранял котиковые лежбища от иностранных браконьеров; занимался картографическими съёмками, описывал побережье Камчатки, Корейского полуострова и Японского моря. По материалам его описей издано 11 карт и планов. Руководство мореходных классов во Владивостоке считало за честь согласие Гека принять на практику курсантов.

Он был одним из пионеров китобойного промысла на Дальнем Востоке и считался знатоком биологии китов.

Материал подготовила Наталья Воронкина, редактор ЦБС

Источник: сайт ЦБС НГО - http://nakhodka-lib.ru/ Полностью материал «Рыцарь восточных морей» читайте в газете «РИО Панорама» №28 от 8 июля 2020 года.