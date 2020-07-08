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Информационный еженедельник города Находка
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Олег Кожемяко оценил сроки строительства навеса в «Терминале Астафьева» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
08.07.2020
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочего визита в Находку посетил порт «Терминал Астафьева». Предприятие первым в Находке переходит на защищённый тип перевалки.


 
Как доложил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов, в настоящий момент все работы идут по графику, готовы шесть фундаментов под опоры навеса над зоной выгрузки и началась подготовка к их бетонированию.
 

 
«Металлоконструкции навеса над зоной выгрузки – это первый этап проекта с участием мировых лидеров по строительству промышленных объектов. Используя лучшие практики Японии и Кореи, инженеры из Германии создали проект навеса, который произвела испанская компания Gaptek. При этом монтируют его наши приморские специалисты, имеющие большой опыт на крупных объектах края», – сообщил Руслан Кондратов.
 

 
Во время встречи с трудовым коллективом «Терминала Астафьева» губернатор подчеркнул, что руководство края всегда будет помогать тем стивидорам, которые в срок выполняют поручение президента о переходе на закрытую перевалку.
 

 
«Важно также, что ваше предприятие всегда было и остаётся социально-ориентированным, оказывая помощь в улучшении жизни находкинцев и поддерживая крупные проекты края. Мы будем помогать таким предприятиям, чтобы у вас была уверенность в своей работе и уверенность в будущем ваших детей», – подчеркнул глава региона.
 
 

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