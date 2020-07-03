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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Лишение свободы за 50 краж автозапчастей Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
03.07.2020
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении местных жителей, которые осуждены за совершение пятидесяти преступлений имущественного характера (ст. 158 УК РФ – кражи с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июня по август 2018 года фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили 50 краж на территории Находкинского городского округа, при этом предметами хищений являлись автомобильные запчасти от автомобилей марок Тойота, Лексус, Сузуки и Ниссан различных моделей.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил наказание одному из них 5 лет, второму 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен частично. Гражданские иски собственников транспортных средств в части невозмещенного ущерба удовлетворены.
 
Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки
 

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