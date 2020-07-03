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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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В Приисковый – в объезд с 14 июля Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
03.07.2020
Участок дороги в поселок Приисковый с 14 июля закроют на ремонт. Как сообщили в Управлении благоустройства администрации Находки, пассажирские автобусы будут следовать привычным маршрутом, остальной транспорт перенаправят на «грунтовку» выше СНТ «Зеленый сад», предварительно её прогрейдеруют.

Ремонт запланирован на участке от городского кладбища до поворота к бухте Козина, включая проезд мимо АЗС. Подрядчик исправит профиль дороги, устроит дренаж, расчистит придорожные кюветы и обочины, затем полосы движения заасфальтируют. Площадь нового покрытия составит 27 тыс. 500 кв. метров.
Средства выделены по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко. Руководитель региона распорядился увеличить Находке финансирование дорожного ремонта во время рабочей поездки в городской округ. Благодаря дополнительным суммам в городском округе также приведут в порядок требующие восстановления участки по Находкинскому и Северному проспектам, дорогу на мыс Астафьева, улицы Постышева, Шевченко, Дзержинского, Малиновского, Кирова, Бокситогорская, Спортивная, Восточный проспект и ул. Бабкина в микрорайоне Врангель. Всего на эти цели предназначено 150 млн рублей, из них 7 млн 500 тыс. рублей – софинансирование из казны города.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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