С 1 июля на территории Приморского края вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».





4% – при расчетах с физическими лицами;

6% – при расчетах с ИП и организациями;

Физические лица и индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. Установлен предел годового дохода — 2 млн 400 тыс. рублей.

Самозанятые не уплачивают:

– налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;

– фиксированные страховые взносы;

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет обязательных минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. Есть возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию в приложении «Мой налог» и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Зарегистрироваться можно несколькими способами:

– с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

– c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте

– с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона – работать через вэб-версию приложения «Мой налог».

Приложение уже доступно для скачивания, но регистрация возможна с 1 июля 2020 года.

Иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, но только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Граждане этих четырех республик могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог». Регистрация возможна только по ИНН и паролю от кабинета налогоплательщика-физического лица. По паспорту зарегистрироваться нельзя.

На что необходимо обратить внимание:

– Самозанятым лицам запрещено иметь работников.

– Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период применения спецрежима. Отсутствие страховых взносов в дальнейшем скажется на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста.

Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы.

Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми режимами запрещено.

Физлица и ИП не вправе применять НПД в случаях:

– реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

– при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

– при добыче и (или) реализации полезных ископаемых;

– при посреднических услугах на основании договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

– при услугах по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении ККТ. Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный доход.4% – при расчетах с физическими лицами;6% – при расчетах с ИП и организациями;Физические лица и индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. Установлен предел годового дохода — 2 млн 400 тыс. рублей.Самозанятые не уплачивают:– налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;– фиксированные страховые взносы;При отсутствии дохода в течение налогового периода нет обязательных минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. Есть возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей.Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию в приложении «Мой налог» и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Зарегистрироваться можно несколькими способами:– с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;– c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте www.nalog.ru; – с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона – работать через вэб-версию приложения «Мой налог».Приложение уже доступно для скачивания, но регистрация возможна с 1 июля 2020 года.Иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, но только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.Граждане этих четырех республик могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог». Регистрация возможна только по ИНН и паролю от кабинета налогоплательщика-физического лица. По паспорту зарегистрироваться нельзя.На что необходимо обратить внимание:– Самозанятым лицам запрещено иметь работников.– Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период применения спецрежима. Отсутствие страховых взносов в дальнейшем скажется на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста.Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы.Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми режимами запрещено.Физлица и ИП не вправе применять НПД в случаях:– реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;– при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;– при добыче и (или) реализации полезных ископаемых;– при посреднических услугах на основании договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;– при услугах по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении ККТ. Инспекция ФНС России по г. Находке Приморского края



