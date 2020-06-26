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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Как стать налогоплательщиком налога на профессиональный доход Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.06.2020
С 1 июля на территории Приморского края вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный доход.
4% – при расчетах с физическими лицами;
6% – при расчетах с ИП и организациями;
Физические лица и индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. Установлен предел годового дохода — 2 млн 400 тыс. рублей.
Самозанятые не уплачивают:
– налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;
– фиксированные страховые взносы;
При отсутствии дохода в течение налогового периода нет обязательных минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. Есть возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей.
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию в приложении «Мой налог» и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.
Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Зарегистрироваться можно несколькими способами:
– с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;
– c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте www.nalog.ru;
– с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона – работать через вэб-версию приложения «Мой налог».
Приложение уже доступно для скачивания, но регистрация возможна с 1 июля 2020 года.
Иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, но только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.
Граждане этих четырех республик могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог». Регистрация возможна только по ИНН и паролю от кабинета налогоплательщика-физического лица. По паспорту зарегистрироваться нельзя.
На что необходимо обратить внимание:
– Самозанятым лицам запрещено иметь работников.
– Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период применения спецрежима. Отсутствие страховых взносов в дальнейшем скажется на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста.
Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы.
Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми режимами запрещено.
Физлица и ИП не вправе применять НПД в случаях:
– реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
– при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
– при добыче и (или) реализации полезных ископаемых;
– при посреднических услугах на основании договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
– при услугах по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении ККТ.
Инспекция ФНС России по г. Находке Приморского края
 

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