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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
30.06.2020
 №27 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:
- 1 июля находкинцы выберут один из четырёх вариантов благоустройства общественной территории НГО. Масштабные работы по созданию современных прогулочных зон будут профинансированы из краевого бюджета в рамках проекта «Народный бюджет» – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Пенсионный фонд начинает очередные выплаты на детей до 16 лет – обращаться никуда не нужно: деньги перечислят автоматически, кроме того о порядке индексации страховых пенсий работающим пенсионерам  – разъяснения в свежем номере «РИО Панорамы».
- С 1 июля жилищно-коммунальные услуги подорожают, электросчётчики перейдут в ведение энергокомпаний, отменяется автомобильный знак "Инвалид", доказывать инвалидность больше не придётся, налог на самозанятых заработает по всей стране, а микрокредиторам снова ужесточат регулирование – об этом и многом другом читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии; для дачников – лунный посевной календарь, а для любителей астрологии – гороскоп на июль.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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