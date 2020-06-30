№27 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 июля во всех точках продаж.



Сегодня в номере:

- 1 июля находкинцы выберут один из четырёх вариантов благоустройства общественной территории НГО. Масштабные работы по созданию современных прогулочных зон будут профинансированы из краевого бюджета в рамках проекта «Народный бюджет» – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Пенсионный фонд начинает очередные выплаты на детей до 16 лет – обращаться никуда не нужно: деньги перечислят автоматически, кроме того о порядке индексации страховых пенсий работающим пенсионерам – разъяснения в свежем номере «РИО Панорамы».

- С 1 июля жилищно-коммунальные услуги подорожают, электросчётчики перейдут в ведение энергокомпаний, отменяется автомобильный знак "Инвалид", доказывать инвалидность больше не придётся, налог на самозанятых заработает по всей стране, а микрокредиторам снова ужесточат регулирование – об этом и многом другом читайте в свежем номере «РИО Панорамы».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии; для дачников – лунный посевной календарь, а для любителей астрологии – гороскоп на июль.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 1 июля находкинцы выберут один из четырёх вариантов благоустройства общественной территории НГО. Масштабные работы по созданию современных прогулочных зон будут профинансированы из краевого бюджета в рамках проекта «Народный бюджет» – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Пенсионный фонд начинает очередные выплаты на детей до 16 лет – обращаться никуда не нужно: деньги перечислят автоматически, кроме того о порядке индексации страховых пенсий работающим пенсионерам – разъяснения в свежем номере «РИО Панорамы».- С 1 июля жилищно-коммунальные услуги подорожают, электросчётчики перейдут в ведение энергокомпаний, отменяется автомобильный знак "Инвалид", доказывать инвалидность больше не придётся, налог на самозанятых заработает по всей стране, а микрокредиторам снова ужесточат регулирование – об этом и многом другом читайте в свежем номере «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии; для дачников – лунный посевной календарь, а для любителей астрологии – гороскоп на июль.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script