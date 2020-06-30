«Терминал Астафьева» завершил ремонт участка дороги по улице Проточной. На эти цели потрачено четыре миллиона рублей.









Участок дороги на улице Проточной, которая, хоть и находится на окраине Находки, но имеет важное значение для портов Приморья, много лет требовал ремонта. Люди были вынуждены преодолевать полосу препятствий по ямам и ухабам, в дождь – глубокие грязные лужи. Дошло до того, что поручение о ремонте дороги дал губернатор Олег Кожемяко во время визита в Находку весной. Сегодня ремонт километрового участка практически завершён — выполнить поручение взялся «Терминал Астафьева».







Как рассказал заместитель директора ОАО «Терминал Астафьева» по строительству Виктор ПАНОВ, здесь завезли щебеночное покрытие, расщепили его с целью улучшения проезжего покрытия.

«На первом этапе здесь укрепили основание дороги твердым скальным грунтом, чтобы дорога дольше выдерживала нагрузки транспорта. Затем отсыпали верхний слой дорожной одежды. На ремонт «Терминал Астафьева» потратил 4 миллиона рублей», – добавил Виктор Панов.





Виктор Панов, заместитель директора ОАО «Терминал Астафьева» по строительству, рассказал о проведённых работах по улучшению проезжей части улицы Проточной. Виктор Панов, заместитель директора ОАО «Терминал Астафьева» по строительству, рассказал о проведённых работах по улучшению проезжей части улицы Проточной.



Качество выполненных работ отметил и депутат Законодательного Собрания Приморского края Всеволод РОМАНОВ, к которому жители также неоднократно обращались за помощью с решением вопроса.

«Отрадно видеть сегодня, что дорога ремонтируется, более километра дорог отсыпано, проведена подготовка основания, и я надеюсь, что скоро мы будем слышать довольные отзывы жителей улицы Проточной», – добавил Всеволод Романов.







Эти работы – часть социальной программы «Терминала Астафьева» по улучшению качества жизни жителей отдаленных районов Находки. Так, в прошлом году в районе КПД компания установила новую детскую площадку, провела освещение на дороге от школы, по просьбе жителей высадили хвойные растения. В рамках социальных программ предприятие продолжает оказывать помощь жителям портового города в создании комфортной среды.

