Залив Находка вдается в восточную часть залива Петра Великого между мысами Крылова и Средний. Морское побережье территории Находкинского городского округа неповторимо по красоте и славится обилием бухт и мысов. Прекрасные панорамы бухт, узкие выступы мысов, причудливые кекуры, гроты, каменистые и песчаные пляжи оставят в вашей памяти на долгие годы незабываемые впечатления. Одно из уникальных и красивейших мест – кекур «Каменная арка» в бухте Лашкевича.





Бухта Лашкевича вдается в восточный берег залива Находка между мысом Сестринский и мысом Клыкова. Берега бухты, за исключением восточного, высокие и образованы пологими склонами прибрежных холмов. Восточный берег низкий, песчаный. От середины этого берега выступает скалистый мыс, разделяющий бухту Лашкевича на две части: Северную и Южную. Северная часть бухты загромождена надводными, осыпающимися и подводными камнями,

простирающимися более чем на триста метров от берега. Южная часть бухты отмелая, дно вдоль берега покрыто водорослями. К югу от мыса Сестринский, неподалеку от берега, в море стоит шестиметровой высоты кекур (скала). В народе его называют «Парусник». В отлив можно от берега дойти до «Парусника».







Мыс Сестринский является северным входным мысом бухты Лашкевича. Он образован скалистыми и обрывистыми юго-западными склонами горы Сестра и окаймлён рифами.

С юга бухты Лашкевича находится мыс Клыкова. Обследован в 1880 г. экипажем шхуны «Восток». На географических картах с конца 80-х годов 19-го века эти две горы названы «Северный и Южный пики Клыкова». Клыков Михаил Аввакумович (1834-1911) выполнял гидрографические работы на транспорте «Манджур», шхуне «Восток», пароходо-корвете «Америка», выполнял работы по заливу Петра Великого. М.А. Клыковым составлена первая лоция залива Петра Великого. Влево идут мыс Неприступный и мыс Серый, далее виден мыс Красный, названный из-за цвета скал.



Материал подготовила Зоя Ковалева,

главный библиотекарь ЦБС НГО, из фондов Городской библиотеки-музея





