 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Декларации больше не принимают Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.06.2020
С 2 июля 2020 года находкинские таможенники прекращают регистрацию таможенных деклараций на ввозимые транспортные средства и самоходные машины, на которые выдаются паспорта транспортных средств и паспорта самоходных машин. Участники внешнеэкономической деятельности при ввозе таких товаров могут подать декларации в Центры электронного декларирования (ЦЭД).

В 2019 году Находкинская таможня передала функции по декларированию товаров в Центры электронного декларирования, сохранив прием деклараций на некоторые категории товаров, в том числе транспортные средства и самоходные машины. За 5 месяцев 2020 года Находкинская таможня оформила около 13 тысяч транспортных средств и самоходных машин (бульдозеры, экскаваторы, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и другие).
Находкинская таможня функционирует в качестве таможни фактического контроля – оформляет прибытие и убытие морских судов, проводит таможенные досмотры и осмотры, взвешивание, отбор проб и образцов товаров.
Справка: Порядок декларирования транспортных средств и самоходных машин регламентирует приказ Минфина РФ от 18.02.2020 №27н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров».
 
Наталья Сабадаш, пресс-секретарь Находкинской таможни
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 26 Июн 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика