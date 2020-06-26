|Декларации больше не принимают
|РИО Панорама
|26.06.2020
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С 2 июля 2020 года находкинские таможенники прекращают регистрацию таможенных деклараций на ввозимые транспортные средства и самоходные машины, на которые выдаются паспорта транспортных средств и паспорта самоходных машин. Участники внешнеэкономической деятельности при ввозе таких товаров могут подать декларации в Центры электронного декларирования (ЦЭД).
В 2019 году Находкинская таможня передала функции по декларированию товаров в Центры электронного декларирования, сохранив прием деклараций на некоторые категории товаров, в том числе транспортные средства и самоходные машины. За 5 месяцев 2020 года Находкинская таможня оформила около 13 тысяч транспортных средств и самоходных машин (бульдозеры, экскаваторы, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и другие).
Находкинская таможня функционирует в качестве таможни фактического контроля – оформляет прибытие и убытие морских судов, проводит таможенные досмотры и осмотры, взвешивание, отбор проб и образцов товаров.
Справка: Порядок декларирования транспортных средств и самоходных машин регламентирует приказ Минфина РФ от 18.02.2020 №27н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров».
Наталья Сабадаш, пресс-секретарь Находкинской таможни
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|26 Июн 2020
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