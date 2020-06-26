Прокуратурой г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Партизанского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога).



В ходе предварительного расследования установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление фигурант проник в салон припаркованного по ул. Спортивной в г. Находке автомобиля Honda Civic и поджег чехол сиденья, после чего скрылся с места совершения преступления.

Собственнику автотранспортного средства причинен ущерб на сумму более 86 тыс. рублей, который злоумышленник не возместил. Мотивом совершения преступления послужило то обстоятельство, что припаркованный автомобиль длительное время не использовался и занимал парковочное место.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.





Украл – выпил – в тюрьму



Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, совершившего 2 преступления (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище; п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).



В ходе судебного разбирательства установлено, что фигурант уголовного дела незаконно проник через окно в частный дом по ул. Степана Разина в г. Находке, попытался похитить телевизор и другое имущество, однако не смог довести свой умысел до конца, поскольку потерпевший проснулся.

Кроме этого, в августе 2019 года фигурант уголовного дела в ходе совместного распития спиртных напитков со своим знакомым по ул. Лебяжьей в г. Находке на почве возникшего конфликта взял в руку клинок ножа и нанес им четыре удара по туловищу потерпевшего, причинив последнему телесные повреждения в виде колото-резаных ран, которые, согласно заключению эксперта, расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью, так как являются опасными для жизни человека.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и окончательно назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки