К 75-летию победы в Великой Отечественной Войне



Давно смолкли залпы орудий. Прошло 75 мирных лет со дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С каждым годом становится меньше участников – ветеранов войны. Мы, дети, рождённые в послевоенные годы, жили рядом с участниками войны, общались с ними, взрослели, впитывая от них любовь, преданность Родине, гордились ими и беззаветно их уважали. Об одном из них – Михальцове Николае Павловиче – я хочу в своем очерке напомнить сегодняшнему поколению.



1 сентября 1957 года в наш 4в класс школы № 3 пришла новая ученица: Михальцова Ангелина. В процессе учебы она показала себя примерной ученицей, отличницей, вежливой девочкой. Мама её – Антонина Петровна – работала в нашей школе завучем, затем стала директором. Изредка на родительское собрание приходил её отец – Николай Павлович. В моей детской памяти он остался мужчиной невысокого роста, худощавый, скромный. Прошло время, мы закончили среднюю школу, высшие учебные заведения. Я вернулся на родной Приморский судоремонтный завод после окончания института и вновь встретился с отцом Ангелины. Он работал бригадиром электрослесарей в цехе № 22. В семидесятых годах на Приморском СРЗ работало более 600 человек – участников Великой Отечественной войны. Среди участников войны Михальцова Н. П. можно было считать одним из самых заслуженных наших ветеранов. Он имел четыре боевых ордена: один Отечественной войны 2-й степени и три – Красной Звезды. Ещё один орден Отечественной войны 2-й степени он получил в послевоенные годы. Также Николай Павлович был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими медалями. Этот мужественный человек прошел всю войну – от первого дня до последнего.

Михальцов Н. П. родился 19 июля 1921 года в селе Ново-Чемровка Алтайского края. В 1937 году, окончив 7 классов, поступил в сельскохозяйственный техникум в г. Бийске. После 3-го курса был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) в октябре 1940 года. Служил под Киевом в составе гаубичного артиллерийского полка шофёром. В начале июля 1941 года Николай Павлович впервые столкнулся в боях с фашистами под Винницей. Отступая, с тяжелыми боями, дошли до Сталинграда. Здесь в составе Сталинградского фронта воевал сержантом в Отдельном батальоне противотанковых ружей помощником командира взвода.

200 огненных дней и ночей стояли насмерть советские воины, сказавшие себе и другим: «За Волгой для нас земли нет». Сталинград выстоял, потому что там решалась судьба страны. Нигде в мире не было такого массового героизма. Военная машина вермахта была остановлена на берегах Волги. Потери были колоссальные с обоих сторон. Военное командование Германии понимало, что взятие Сталинграда даст им выход за Волгу. В этом котле дивизия перемалывалась за 10 дней. И на замену приходили Сибирские, Дальневосточные дивизии. Надо отметить, что весь удар военной машина Вермахта в первые годы войны приняли на себя молодые парни 1920-1923 годов рождения. Они были призваны сразу же в первые месяцы войны. И очень печально, что 90% из них были «выбиты» в 1941-1942 гг. войны. Сегодня надо отдать дань памяти им, молодым парням, проявившим героизм, мужество и преданность. Вечная им слава.

Генеральным штабом был подготовлен и блестяще осуществлен план контрнаступления советских войск. В ходе операции была окружена и разгромлена 300-тысячная армия Паулюса. Знаменательно, что из мясорубки войны, из ада Сталинграда, в котором, казалось, невозможно было уцелеть, Николай Павлович вышел невредимым, только однажды его контузило от удара авиабомбы. В Сталинграде был первым номером противотанкового ружья. Не раз ходил в разведку боем, уничтожал воздушных корректировщиков вражеской авиации. Разгром немецких войск имел колоссальное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны. Это была точка великого перелома. В результате победы под Сталинградом Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и диктовала врагу свою волю. В битве на Волге выдохся наступательный порыв гитлеровских войск, был подорван моральный дух Вермахта.

Надо сказать, что на берегах Волги в 1942-1945 годах решалась судьба планеты. Не случайно в послевоенные годы были улицы «Имени Сталинграда»

в Париже, Лондоне, Америке и других странах Европы и Америки. Город Сталинград отстояли. После переформирования в составе 2-го Украинского фронта принимал участие в боях на Курской дуге. В одном из тяжелых боев под Жихаревкой командир отделения разведки, гвардии старший сержант Михальцов Н. П. был контужен, а от батальона в живых осталось 15 человек.

В январе 1944 года командование направляет Михальцова Н. П. на краткосрочные курсы в Московское Краснознаменное Военно-Политическое училище. Окончив их, уже младший лейтенант Михальцов Н. П. в составе 1-го Белорусского фронта принимает участие в освобождении Варшавы. Дальше был путь на Берлин. Огибая город с севера, форсируя реку Шпрее, заняли город Потсдам.

В 1954 году гвардии капитан Михальцов Н. П. вышел в запас. С 1957 года по 2010-й жил в Находке, работал на Приморском заводе. В Находке встретился со своим однокурсником цтическом училище – Дорофеевым Василием. Встреча произошла через 20 лет. Дорофеев В. был первым председателем Находкинского городского совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил.

Михальцов Николай Павлович прожил достойную жизнь. В трудные годы для Родины он защищал ее, воевал до последнего дня. После войны проявил себя достойно на трудовом фронте, получил специальность электрослесаря и проработал долгие годы на Приморском судоремонтном заводе. Всегда был примером для молодежи, наставником, пользовался заслуженным авторитетом. 1 сентября 1957 года в наш 4в класс школы № 3 пришла новая ученица: Михальцова Ангелина. В процессе учебы она показала себя примерной ученицей, отличницей, вежливой девочкой. Мама её – Антонина Петровна – работала в нашей школе завучем, затем стала директором. Изредка на родительское собрание приходил её отец – Николай Павлович. В моей детской памяти он остался мужчиной невысокого роста, худощавый, скромный. Прошло время, мы закончили среднюю школу, высшие учебные заведения. Я вернулся на родной Приморский судоремонтный завод после окончания института и вновь встретился с отцом Ангелины. Он работал бригадиром электрослесарей в цехе № 22. В семидесятых годах на Приморском СРЗ работало более 600 человек – участников Великой Отечественной войны. Среди участников войны Михальцова Н. П. можно было считать одним из самых заслуженных наших ветеранов. Он имел четыре боевых ордена: один Отечественной войны 2-й степени и три – Красной Звезды. Ещё один орден Отечественной войны 2-й степени он получил в послевоенные годы. Также Николай Павлович был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими медалями. Этот мужественный человек прошел всю войну – от первого дня до последнего.Михальцов Н. П. родился 19 июля 1921 года в селе Ново-Чемровка Алтайского края. В 1937 году, окончив 7 классов, поступил в сельскохозяйственный техникум в г. Бийске. После 3-го курса был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) в октябре 1940 года. Служил под Киевом в составе гаубичного артиллерийского полка шофёром. В начале июля 1941 года Николай Павлович впервые столкнулся в боях с фашистами под Винницей. Отступая, с тяжелыми боями, дошли до Сталинграда. Здесь в составе Сталинградского фронта воевал сержантом в Отдельном батальоне противотанковых ружей помощником командира взвода.200 огненных дней и ночей стояли насмерть советские воины, сказавшие себе и другим: «За Волгой для нас земли нет». Сталинград выстоял, потому что там решалась судьба страны. Нигде в мире не было такого массового героизма. Военная машина вермахта была остановлена на берегах Волги. Потери были колоссальные с обоих сторон. Военное командование Германии понимало, что взятие Сталинграда даст им выход за Волгу. В этом котле дивизия перемалывалась за 10 дней. И на замену приходили Сибирские, Дальневосточные дивизии. Надо отметить, что весь удар военной машина Вермахта в первые годы войны приняли на себя молодые парни 1920-1923 годов рождения. Они были призваны сразу же в первые месяцы войны. И очень печально, что 90% из них были «выбиты» в 1941-1942 гг. войны. Сегодня надо отдать дань памяти им, молодым парням, проявившим героизм, мужество и преданность. Вечная им слава.Генеральным штабом был подготовлен и блестяще осуществлен план контрнаступления советских войск. В ходе операции была окружена и разгромлена 300-тысячная армия Паулюса. Знаменательно, что из мясорубки войны, из ада Сталинграда, в котором, казалось, невозможно было уцелеть, Николай Павлович вышел невредимым, только однажды его контузило от удара авиабомбы. В Сталинграде был первым номером противотанкового ружья. Не раз ходил в разведку боем, уничтожал воздушных корректировщиков вражеской авиации. Разгром немецких войск имел колоссальное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны. Это была точка великого перелома. В результате победы под Сталинградом Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и диктовала врагу свою волю. В битве на Волге выдохся наступательный порыв гитлеровских войск, был подорван моральный дух Вермахта.Надо сказать, что на берегах Волги в 1942-1945 годах решалась судьба планеты. Не случайно в послевоенные годы были улицы «Имени Сталинграда»в Париже, Лондоне, Америке и других странах Европы и Америки. Город Сталинград отстояли. После переформирования в составе 2-го Украинского фронта принимал участие в боях на Курской дуге. В одном из тяжелых боев под Жихаревкой командир отделения разведки, гвардии старший сержант Михальцов Н. П. был контужен, а от батальона в живых осталось 15 человек.В январе 1944 года командование направляет Михальцова Н. П. на краткосрочные курсы в Московское Краснознаменное Военно-Политическое училище. Окончив их, уже младший лейтенант Михальцов Н. П. в составе 1-го Белорусского фронта принимает участие в освобождении Варшавы. Дальше был путь на Берлин. Огибая город с севера, форсируя реку Шпрее, заняли город Потсдам.В 1954 году гвардии капитан Михальцов Н. П. вышел в запас. С 1957 года по 2010-й жил в Находке, работал на Приморском заводе. В Находке встретился со своим однокурсником цтическом училище – Дорофеевым Василием. Встреча произошла через 20 лет. Дорофеев В. был первым председателем Находкинского городского совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил.Михальцов Николай Павлович прожил достойную жизнь. В трудные годы для Родины он защищал ее, воевал до последнего дня. После войны проявил себя достойно на трудовом фронте, получил специальность электрослесаря и проработал долгие годы на Приморском судоремонтном заводе. Всегда был примером для молодежи, наставником, пользовался заслуженным авторитетом.