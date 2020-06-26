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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.06.2020
№26 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 24 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- К 75-летию Парада Победы – воспоминания Николая Михальцова, прошедшего войну и жившего в Находке с 1957 года в нашей постоянной рубрике «Страницы истории».
- Наш край богат уникальными и красивейшими местами. Об одном из них – кекуре «Каменная арка» в бухте Лашкевича – читайте в свежем номере газеты «РИО Панорама».
- С 1 июля на территории Приморского края вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Как стать налогоплательщиком нового формата  – читайте в «РИО Панораме».
- Почему не принимают таможенные декларации, что за зелёные гусеницы наводнили Приморье, какой улов иваси в этом году – об этом и многом другом на страницах газеты «РИО Панорама».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для любителей астрологии – гороскоп на неделю, а для эрудитов – большой сканворд, кроссворд и судоку.

Хотите знать больше о жизни Находки? 
Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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