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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Выпускники находкинских школ получили аттестаты Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
19.06.2020
Как сообщили в Управлении образования администрации Находки, в этом году 2 480 ребят получили документы об образовании – основном или полном общем. Из них 1555 окончили 9 классов, 925 освоили программу 11 классов. Мероприятия проходили без массовых торжеств из-за ограничительных мер по профилактике распространения вирусной инфекции.

– 812 выпускников школ в этом году будут сдавать Единый государственный экзамен вместе со всей страной, в те же сроки. Это ребята, которые намерены поступать в вузы. Подавать заявления в институты и университеты они могут уже с 20 июня в онлайн-режиме. Результаты ЕГЭ вуз самостоятельно будет видеть на сайте, – сказала начальник Управления образования администрации Находки Евгения Мухамадиева.
Напомним, что в этом году все выпускники получили аттестаты по результатам оценок трёх четвертей и текущих отметок последнего учебного периода.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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