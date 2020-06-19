Как сообщили в Управлении образования администрации Находки, в этом году 2 480 ребят получили документы об образовании – основном или полном общем. Из них 1555 окончили 9 классов, 925 освоили программу 11 классов. Мероприятия проходили без массовых торжеств из-за ограничительных мер по профилактике распространения вирусной инфекции.





– 812 выпускников школ в этом году будут сдавать Единый государственный экзамен вместе со всей страной, в те же сроки. Это ребята, которые намерены поступать в вузы. Подавать заявления в институты и университеты они могут уже с 20 июня в онлайн-режиме. Результаты ЕГЭ вуз самостоятельно будет видеть на сайте, – сказала начальник Управления образования администрации Находки Евгения Мухамадиева.

Напомним, что в этом году все выпускники получили аттестаты по результатам оценок трёх четвертей и текущих отметок последнего учебного периода.



Пресс-служба администрации НГО