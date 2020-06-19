|Соблюдай дистанцию
|РИО Панорама
|19.06.2020
|
В Находке сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в районе улицы Заводской.
В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
На место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Предварительно установлено: 37-летний водитель автомашины Субару Форестер, двигаясь со стороны улицы Заводской, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть стоящей впереди автомашины Тойота Королла, которая ожидала разрешающего сигнала светофора. От удара Тойоту вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной Тойота Лэнд Крузер Прадо. В результате столкновения внедорожник опрокинулся.
Состояния опьянения у водителя Субару не выявлено. В результате автоаварии никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения.
Установлено, что водитель Субару Форестер к административной ответственности в 2020 году за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.
В отношении водителя, спровоцировавшего автопроисшествие, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».
Пресс-служба ОМВД России по городу Находке
|След. >
|«
|19 Июн 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу