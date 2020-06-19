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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
19.06.2020
В Находке сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в районе улицы Заводской.

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
На место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Предварительно установлено: 37-летний водитель автомашины Субару Форестер, двигаясь со стороны улицы Заводской, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть стоящей впереди автомашины Тойота Королла, которая ожидала разрешающего сигнала светофора. От удара Тойоту вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной Тойота Лэнд Крузер Прадо. В результате столкновения внедорожник опрокинулся.
Состояния опьянения у водителя Субару не выявлено. В результате автоаварии никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения.
Установлено, что водитель Субару Форестер к административной ответственности в 2020 году за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.
В отношении водителя, спровоцировавшего автопроисшествие, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».
 
Пресс-служба ОМВД России по городу Находке
 

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