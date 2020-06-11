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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вся страна споёт гимн Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
11.06.2020
В День России Находка примет участие в общероссийских, региональных и городских акциях, конкурсах, творческих мероприятиях. Многие из них пройдут онлайн.

Одним из главных событий праздника станет совместное исполнение государственного гимна Российской Федерации. Участниками патриотической акции могут стать все желающие - взрослые и дети, члены вокальных коллективов, профессиональные исполнители и любители пения. В 12.00 по местному времени знакомые каждому россиянину слова «Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой…» прозвучат во дворах жилых домов, из окон квартир, с балконов.
Ещё одним ярким событием государственного праздника станет флешмоб «ОкнаРоссии». Тематическими рисунками, аппликациями, поздравлениями предлагается украсить окна своих квартир и офисов, сфотографировать работу и разместить фото в социальных сетях с хэштегом #ОкнаРоссии. Желательно дополнить пост рассказом о своём городе, малой родине. В Находке к этой акции присоединятся творческие коллективы учреждений культуры, дополнительного образования.
В социальных сетях городских библиотек, Домов культуры, музеев, школ искусств пройдут онлайн-выставки и конкурсы, виртуальные концерты.
 
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

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