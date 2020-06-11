|К сведению пассажиров
|РИО Панорама
|11.06.2020
|
С 6 июня в Приморье на маршруты возвращаются большинство пригородных электричек, курсирование которых ранее было отменено решением оперативного штаба правительства Приморского края. Также с 6 июня увеличится количество «дачных» рейсов.
В действующее расписание электропоездов внесены следующие дополнения и изменения:
• №6403 Тихоокеанская – Владивосток: ежедневно, отправление в 5.52
• №6493 Мыс Астафьева – Партизанск: ежедневно, отправление в 7.50
• №6463 Партизанск – Владивосток: ежедневно, отправление в 13.32
• №6459 Тихоокеанская – Партизанск: ежедневно, отправление в 16.15
• №6482 Партизанск – Владивосток: ежедневно, отправление в 17.38
• №6485 Мыс Астафьева – Партизанск: ежедневно, отправление в 20.00
и в обратном направлении:
• №6461 Владивосток – Партизанск : ежедневно, отправление в 7.25
• №6479 Владивосток – Мыс Астафьева : ежедневно, отправление в 14.00
• №6401 Владивосток – Тихоокеанская : ежедневно, отправление в 18.30
• №6484 Партизанск – Мыс Астафьева: ежедневно, отправление в 5.55
• №6484 Партизанск – Тихоокеанская: ежедневно, отправление в 11.22
В связи с проведением ремонтных работ
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля №6403/6406 «Тихоокеанская – Владивосток» курсирует РАНЬШЕ от расписания на 3-1 мин;
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля №6464 «Партизанск – Владивосток» курсирует позже от расписания на 2-7 мин, №6459/6482 «Тихоокеанская – Владивосток» курсирует позже от расписания на 4-9 мин;
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля №6461/6460 «Владивосток – Тихоокенская» от ст. Артем-2 и далее позже от расписания на 4 мин, №6479/6496 «Владивосток – Мыс Астафьева» от ст. Артем и далее позже от расписания на 1-4 мин, №6401/6404 «Владивосток – Тихоокеанская» от ст. Шкотово и далее позже от расписания на 4 мин.
Пресс-служба АО «Экспресс Приморья»
|< Пред.
|След. >
|«
|11 Июн 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу