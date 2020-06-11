Дата первой остановки водозабора перенесена на 16 июня.





Как сообщил заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко, 9 июня вода в квартиры находкинцев поступала в обычном режиме – круглосуточно.

– Ежегодно администрация Находки согласует с городскими коммунальными предприятиями график профилактических и ремонтных мероприятий, которые невозможны без остановки водозаборов. Но свои поправки внес коронавирус. Чтобы не заболеть и предотвратить распространение инфекции, люди должны как можно чаще мыть руки. Нельзя сейчас оставлять город без воды, – подчеркнул Антон Шевченко.

Напомним, режим повышенной готовности в крае продлён до 15 июня включительно и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры. Предварительно отключение водоснабжения запланировано на 16 июня, но дата может быть скорректирована, если ситуация изменится.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа