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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вода без ограничений Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
11.06.2020
Дата первой остановки водозабора перенесена на 16 июня.


Как сообщил заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко, 9 июня вода в квартиры находкинцев поступала в обычном режиме – круглосуточно.
– Ежегодно администрация Находки согласует с городскими коммунальными предприятиями график профилактических и ремонтных мероприятий, которые невозможны без остановки водозаборов. Но свои поправки внес коронавирус. Чтобы не заболеть и предотвратить распространение инфекции, люди должны как можно чаще мыть руки. Нельзя сейчас оставлять город без воды, – подчеркнул Антон Шевченко.
Напомним, режим повышенной готовности в крае продлён до 15 июня включительно и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры. Предварительно отключение водоснабжения запланировано на 16 июня, но дата может быть скорректирована, если ситуация изменится.
 
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

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