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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Изменение схемы движения Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
05.06.2020
По просьбе Находкинского МТП с 5 июня будет временно изменена схема движения в районе остановки «Ленинская».

По заказу АО «Находкинский МТП» подрядная компания выполнит подключение новой промышленной системы водоотведения в городской коллектор. Это предотвратит попадание неочищенных дождевых вод с производственных территорий в бухту. Приемная камера находится под Находкинским проспектом со стороны железнодорожных путей напротив Якорной площади. Для обеспечения безопасности работ проезжая часть магистрали на этом участке будет сужена с 5 июня по 20 июля 2020 года. Водителей просят руководствоваться временными знаками дорожного движения и по возможности выбирать другие маршруты следования.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

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