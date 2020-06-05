По просьбе Находкинского МТП с 5 июня будет временно изменена схема движения в районе остановки «Ленинская».



По заказу АО «Находкинский МТП» подрядная компания выполнит подключение новой промышленной системы водоотведения в городской коллектор. Это предотвратит попадание неочищенных дождевых вод с производственных территорий в бухту. Приемная камера находится под Находкинским проспектом со стороны железнодорожных путей напротив Якорной площади. Для обеспечения безопасности работ проезжая часть магистрали на этом участке будет сужена с 5 июня по 20 июля 2020 года. Водителей просят руководствоваться временными знаками дорожного движения и по возможности выбирать другие маршруты следования.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа