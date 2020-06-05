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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
05.06.2020
На месте обветшавшего сквера на ул. Лермонтова строят современную общественную территорию «Русь».

По информации Управления благоустройства, подрядная компания приступила к устройству фундамента под ограждение участка со стороны откоса. Территорию освободили от старых лавочек и деревьев, разметили границы будущих тротуаров, парковок и
детской площадки.
Благоустройство пройдет в два этапа. В этом году будет установлен мемориал воинам-интернационалистам, вымощена брусчаткой транзитная пешеходная дорожка, заасфальтированы места для стоянки машин. В следующем году в сквере появится декоративный забор, пешеходные дорожки, игровой городок, парковые фонари и скамейки. Специалисты спланируют зеленую архитектуру сквера и омолодят зеленые насаждения.
В ближайшее время начнется строительство еще одной площадки – «Богатырь» на ул. Молодежной. Рядом с металлической горкой в форме головы былинного героя появится многофункциональный мини-стадион.
В порядок приведут и саму достопримечательность, построенную еще в советское время.
Напомним, в Находке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» построены скверы на улицах Лермонтова, Ленинской, Свердлова, Спортивной и в Южно-Морском, к 1 сентября завершится реконструкция городского парка. Популярные места отдыха привели в порядок в сжатые сроки благодаря привлечению средств из федерального и регионального бюджетов.
 
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

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