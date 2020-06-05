Как рассказали в Управлении образования администрации Находкинского городского округа, в этом году экзамен пройдёт на базе школ №3, №5, №7 «Эдельвейс», №9, №25 «Гелиос».





В этом году в пункты проведения экзаменов (ППЭ) поступило дополнительное оборудование для обеспечения экзаменационного процесса – 42 компьютера и 15 принтеров. Средства выделены из бюджета Приморского края. К традиционным организационным мероприятиям добавится обязательная термометрия всех участников и дезинфекция помещений.

Напомним, в 2020 году Единый государственный экзамен предстоит сдавать только тем выпускникам, которые планируют продолжить образование в высших учебных заведениях. Документы на сдачу ЕГЭ школьники подали до 1 февраля. На первом месте в их предпочтениях русский язык – 819 выпускников планируют пройти тестирование по этому предмету. Профильную математику выбрали 473 школьника. Традиционно замыкает тройку лидеров обществознание, к нему готовятся 413 юношей и девушек.

За консультацией можно обратиться по телефонам:

федеральная горячая линия – телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38 (с 9.00 до 18.00, кроме выходных);

региональная горячая линия: 8 (423) 240-21-38.

горячие линии Министерства образования Приморского края по вопросам приёма в колледжи и вузы: 8 (423) 243-20-17, 240-03-17.



Пресс-служба администрации НГО