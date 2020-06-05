Уникальная спасательная операция была проведена в Находке, ведь в России нет достаточного опыта ликвидации таких объёмов разлива нефтепродуктов в закрытых экосистемах.



Работами руководил созданный при администрации города штаб. В локализации загрязнения и очистке территории были задействованы силы МЧС, городского аварийно-спасательного отряда и сотрудники КГУП «Примтеплоэнерго». На сегодняшний день основной объем мероприятий выполнен, но мониторинг обстановки на прибрежной полосе и акватории озера Солёного будет продолжен для выявления возможных очагов загрязнения, их оперативной локализации и устранения.

Напомним, сообщение об утечке мазута на котельной «Примтеплоэнерго» поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Находки 14 марта в 01.05. На топливном складе № 3.4 по адресу Красноармейская, 21 произошла разгерметизация ёмкости с топочным мазутом объёмом 2 тыс. 500 куб. метров, который распространился по площади более 20 тыс. квадратных метров. На теплоснабжение микрорайона инцидент не повлиял.

Решением администрации Находки на территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации. На начальном этапе пришлось выпиливать загрязнённый лед. В дальнейшем – собирать мазут с водной поверхности, проводить механическую зачистку берегов, территории котельной, отмывать гаражные боксы, выкашивать растительность и укрывать урез воды нетканым материалом для предотвращения вторичного загрязнения.

За это время было опробовано несколько методик. Мазутную пленку собирали экскаваторами, использовали нефтеловушку объемом 10 кубометров, вакуумную машину портовой компании «Терминал Астафьева» и плавучее устройство предприятия «Восток-Бункер», жидкие и твердые сорбенты.

С 14 марта ликвидаторы собрали 1 тыс. 446 тонн чистого мазута, 2 тыс. 231 кубометр мазутной эмульсии, 2 тыс. 83 кубометра водной смеси, 3 тыс. 830 кубометров загрязненного грунта, зачищено 10 тыс. кв. метров побережья и 15 тыс. 770 кв. метров промышленной и городской территорий. Попутно со дна озера подняли и вывезли около 300 автомобильных шин и более 20 кубометров пластиковой тары.

Сотрудники Примтеплоэнерго и института химии Санкт-Петербурга выясняют причины разлива мазута. Пострадавшая территория по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко будет благоустроена. За время ликвидации последствий аварии он неоднократно приезжал в Находку для контроля спасательных работ.

Пресс-служба администрации

Находкинского городского округа