Первый этап смягчения режима повышенной готовности в крае начнётся в ближайшие дни. Такое решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора после того, как коэффициент распространения заболевания в регионе на протяжении недели не превышал единицы, а количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек.



Однако в Находкинском городском округе режим ограничений будет сохранён, поскольку темпы прироста новых выявленных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в городе значительно превышают средние значения по краю.

Так, по данным на утро 26 мая, в Находкинском городском округе зафиксировано 439 больных COVID-19 из 1735, выявленных в Приморье – каждый четвёртый (25,3%) пациент. Для сравнения: во Владивостоке всего в два раза больше больных COVID-19 – 866 при численности населения, в четыре с лишним раза превышающей Находку; в Уссурийске – 143 пациента; в Артёме – 49 подтверждённых. Таким образом, к сожалению, пока в Находке нет оснований для смягчения режима ограничений.

Для всех остальных населённых пунктов Приморья первый этап выхода из режима повышенной готовности предполагает снятие запрета на работу ряда предприятий. При этом сохраняются требования соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и масочного режима для граждан.

– Возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей – один человек на четыре квадратных метра. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров, – проинформировала Татьяна Детковская, руководитель территориального управления Роспотребнадзора.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, из-за режима ограничений кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, а краевой бюджет не досчитается 21 миллиарда рублей. Поэтому необходимость снятия ограничительных мер в отношении ряда предприятий, организаций в правительстве региона обсуждается давно. Тем не менее глава региона подчеркнул, что первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий.

– Быстрые и поспешные шаги недопустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг. Только после проверки административными комиссиями на соответствие всем санитарным нормам и правилам будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать, – заявил Олег Кожемяко.

По состоянию на 26 мая общее число заболевших COVID-19 приморцев – 1735 человек. За минувшие сутки отмечено 40 новых случаев заражения. Количество выздоро-вевших за сутки – 89 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 706 пациентов. Погибли 15 человек.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа