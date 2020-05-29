Изменится схема движения на «кольце» МЖК.



При выезде на круговой перекресток МЖК со стороны ул. Красноармейской будет разрешено движение только направо, на проспект Мира. На Северный проспект можно будет попасть по участку пути для грузового транспорта – не доезжая до «кольца», свернуть налево и подняться на дорогу-дублер. В ближайшее время специализированная компания «Автоспектрас» установит соответствующие знаки.

Решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание провел заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко. В работе приняли участие сотрудники ГИБДД, руководители структурных подразделений муниципалитета и представители компаний-перевозчиков.

С увеличением количества автомашин этот участок стал одним из очагов аварийности. Далеко не все автомобилисты соблюдают правила проезда и скоростной режим. Как результат – частые ДТП. Администрация Находки на перспективу разработала расширение ул. Красноармейской в районе дамбы до четырех полос и строительство развязки для повышения его пропускной способности. Временная мера поможет снизить количество ДТП и сохранить жизни людей.

Пресс-служба администрации НГО