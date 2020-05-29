Окончание. Начало материала читайте в газете "РИО Панорама" №20 от 13 мая 2020 года.



С 1937 года на рыбозаводе «Людянза» трудилась семья Феник. Глава семьи – Лука Степанович – работал мастером-засольщиком. Его жена – Екатерина Васильевна – периодически работала обработчицей, когда был большой наплыв рыбы. Дети – Анатолий (1936 г. р.) и Валентина (1939 г. р.) – после окончания 4 классов в Людянзе ходили, как и все другие дети, в школу на 1-й участок (сейчас микрорайон Арсеньева) пешком по тропинкам в любую погоду.

Став взрослыми, они устроились в Находке, а Екатерина Васильевна жила в Людянзе до 1961 года, затем переехала жить к детям в Находку. Она прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 98 лет (1909-2007 гг.). Лука Степанович был призван на фронт в 1942 году и в первых боях, наверное, погиб, так как никаких известий от него больше не поступало.

С 1932 по 1936 годы директором рыбозавода «Людянза» был Георгий Михайлович Иванов. В 1930 году по направлению ВКП(б) в числе 25-тысячников был откомандирован из города Ленинграда в Приморье для подъема рыбной промышленности. По приезде работал председателем правления корейского рыболовецкого колхоза «Сучанский партизан» в бухте «Юзгоу» (Краковка) Буденовского района, затем – заместителем директора рыбозавода «Мелководное», а с мая 1932 года – директором рыбозавода «Людянза». Был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Жена Александра Ивановна с двумя детьми (сыном Володей 5 лет и годовалой дочерью Тамарой) приехала вслед за мужем в «Юзгоу» и жила на корейской фанзе, а в Людянзе – в директорском домике, который ещё был цел в 1964 году. Здесь у семьи Ивановых родилось двое детей – Галина и Юра. Массовый подход сардины (сельдь-иваси) в те годы требовал напряженной работы. Георгий Михайлович просто кипел на работе. С рыбаками на шаландах выходил на лов и даже иногда брал с собой своего семилетнего сына Володю. Рыбозавод работал успешно, все жители посёлка, от мала до велика, принимали участие в обработке рыбы. Ранним утром кавасаки и шаланды подходили к пирсу и выгружали сети, наполненные иваси, а отцепка, вытряска из сетей уже производились на берегу. Удар по рельсу извещал и призывал население на берег. Бежали все, в том числе и Александра Ивановна с сыном Володей, и принимали участие в работе. Владимир Георгиевич, став впоследствии опытным рыбаком БАМР,

вспоминал, что очень рано научился сортировать иваси по сортам, определял качество: 1-й сорт, 2-й сорт, 3-й сорт, техрвань. Жизнь в бухте Людянза у этой семьи оставила добрый след, и до настоящего времени у династии Ивановых это самая любимая бухта.



Семья Кичатовых с детьми, 1957 год. Татьяна Никифоровна (1917-2007), Архип Иванович (1911-1984) и Иван Антонович (1878-1965).

Семья Кичатовых с детьми, 1957 год. Татьяна Никифоровна (1917-2007), Архип Иванович (1911-1984) и Иван Антонович (1878-1965).

Посёлок в те далёкие годы имел на своём участке магазин (заведующей была Рогожина Анна Григорьевна), хлебопекарню – где работал профессиональный хлебопекарь Куликов Федор Моисеевич. За хлебом ежедневно приходила шаланда из Ливадии, приезжали автомобили из воинских частей, расположенных на полуострове Трудный. Семья Куликовых была самая многодетная в посёлке – 10 детей. В 1966 году семья Куликовых выехала в город, где им, как многодетной семье, была предоставлена 3-комнатная квартира, в доме № 1 по улице Добролюбова.

Был медпункт, который работал 3 дня в неделю. Приезжала иногда кинопередвижка для показа фильмов. Развешивалось полотно на стене барака – и показывали фильмы.

В 1939 году в Людянзу из Читувая была переведена семья Кичатовых, которая прибыла в Приморье по орг-набору. Глава семьи Архип Иванович с начала Великой Отечественной войны был призван на фронт в 1941 году. На фронте он пробыл недолго. В армии он был пулемётчиком, получил тяжёлое ранение в бою и был комиссован, вернулся домой инвалидом. В бухте Людянза они жили до 1950 года, затем переехали в Находку, купив недостроенный дом № 13 по улице Лазарева. В Людянзе у них родились пять детей: Александр (1941 г. р.), Клавдия (1943 г. р.), Антонина (1945 г. р.), Анатолий (1947 г. р.), Надежда (1950 г. р.). Всего в семье было 8 детей. Мой отец в марте 1955 года купил дом № 12 по улице Лазарева, и мы, семья Вахитовых, 46 лет, до 2001 года, жили дружно рядом с семьей Кичатовых. Я близко знал всю большую семью Кичатовых.

К началу 40-х годов посёлок Людянза значительно расширился. Это был самый крупный береговой посёлок на полуострове Трудный по переработке рыбы. Школа была четырехклассная. В каждом классе было 12-13 ребят, всего около 50. Ребята были разных национальностей. Так вспоминает Раиса Ивановна Откидыч, которая работала с 1948 по 1950 годы заведующей Людянзенской начальной школы.

В 1952 году школу закрыли. Долгие годы жили и работали в Людянзе семьи Алябьевых, Дякиных, Рогожиных, Дога, Кипер Савелия и Анны с восемью детьми.

Находкинский пограничный отряд был образован 5 декабря 1932 года для пресечения бесконтрольного прохода нарушителей границы и вноса контрабанды. По всей морской границе Приморского края в удобных бухтах ставились пограничные заставы. В 1947 году в бухте Людянза был организован пограничный пост, который располагался в одном бараке с местным магазином. В 1952 году было построено одноэтажное деревянное здание, которое располагалось с правой стороны на склоне соп-ки. Обход границы осуществлялся пограничным нарядом на конях. Как вспоминает Алябьева Татьяна Федоровна (Куликова): «Сразу был установлен строгий контроль на вход в посёлок, стоял вооруженный пограничник-часовой на КПП».



В материале были частично использованы воспоминания и фотографии Ивановой Марии Антоновны (первого председателя клуба «Находкинский Родовед»), а также Татьяны Федоровны Алябьевой (Куликовой) и Валентины Федоровны Черкашиной (Куликовой).



Полностью материал «Начало становления города Находки» читайте в газете "РИО Панорама" №22 от 27 мая 2020 года.