Любитель пьяной езды осужден Находкинским городским судом.



Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя п. Ливадия, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования).

Как установлено в ходе дознания, в 2017 году фигурант уголовного дела нарушил правила дорожного движения, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления.

Несмотря на указанные обстоятельства, в августе 2019 года фигурант уголовного дела вновь совершил аналогичные противоправные деяния, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.





Перестарались



После вмешательства прокуратуры города жителям многоквартирного дома произведен перерасчет платы за электроэнергию.



Прокуратурой города Находки проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства управляющими организациями при обслуживании многоквартирных домов, по результатам которой выявлены нарушения закона.

Установлено, что в 2019 году управляющая компания производила начисление платы за электроэнергию, необходимую в целях содержания общего имущества, исходя из норматива потребления. При этом объем фактического потребления электроэнергии был ниже объема, рассчитанного управляющей компанией исходя из норматива потребления данного коммунального ресурса.

Таким образом, собственникам жилых помещений МКД излишне предъявлена к оплате стоимость объема электроэнергии на общедомовые нужды, который согласно показаниям общедомового прибора учета не был потреблен.

Между тем, вопреки требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющая компания не произвела перерасчет размера расходов на электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета.

По данному факту заместителем прокурора города в адрес управляющей организации внесено представление, по итогам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, управляющей компанией произведен перерасчет размера платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества.

Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора г. Находки,

младший советник юстиции