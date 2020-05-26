В порту «Терминал Астафьева» в Находке наполовину выполнили предварительное закрепление грунтов при возведении фундамента крытого навеса над зоной выгрузки. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.









Как сообщили в «Терминале Астафьева», строители выполнили бурение свай под шестой из двенадцати фундаментов. Всего здесь будет пробурено около тысячи погонных метров грунта.

«В настоящий момент выполнено бурение 31 сваи глубиной от 8 до 14 метров. Параллельно подрядчики ведут бетонирование первых двух ростверков», – рассказал заместитель директора ОАО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ.







Представитель подрядчика отметил особенность этой стройки: работы приходится вести прямо во время производственного процесса предприятия. Но опыт, ранее приобретенный приморскими специалистами на строительстве крупных объектов края, помогает решить этот вопрос.

«Ведем работы по устройству буронабивных свай, устройству ростверков. Важно, что проектные работы произведены хорошо, поэтому и работы идут удачно, в соответствии с проектными сроками», – добавил начальник проекта ООО «Т-Строй» Евгений МОНОКОВ.







Далее строители возведут железобетонные конструкции опор навеса высотой 11 метров. Каждая будет иметь площадь 9 квадратных метров и по прочности соответствовать опорам железнодорожных мостов. В завершение строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.

Напомним, что в конце апреля состоялось подписание договора на строительство навеса над зоной выгрузки в порту «Терминал Астафьева». По словам генерального директора предприятия Руслана КОНДРАТОВА, это финальная стадия перехода на защищенную перевалку.







«Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время. Это компании с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности на «Терминале Астафьева». Ранее они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, участвуют в строительстве ремонтно-механических мастерских», – подчеркнул генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.







Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. «Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.







В результате проведенных мер достигнуто устойчивое снижение концентраций взвешенных веществ, пыли каменного угля в воздухе населенных мест на границе санитарно-защитной зоны, подтверждаемое производственным лабораторным контролем, данными социально-гигиенического мониторинга.