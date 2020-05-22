|Сквер «Русь»: начало
|РИО Панорама
|22.05.2020
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Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» на месте пришедшего в запустение сквера на ул. Лермонтова появится современная общественная территория.
По информации Управления благоустройства, подрядная компания разметила участок под строительство. Прежде всего, его необходимо освободить от старых лавочек и деревьев, которые находятся на месте будущих тротуаров и дет-ской площадки. Специалисты спланируют зеленую архитектуру сквера и омолодят зеленые насаждения.
Благоустройство пройдет в два этапа. В этом году будет залит фундамент под ограждение со стороны откоса, установлен мемориал воинам-интернационалистам, транзитная пешеходная дорожка из брусчатки и парковка. В следующем – декоративный забор, тропинки для прогулок, игровой городок, парковые фонари и скамейки.
В ближайшее время начнется строительство еще одного сквера – «Богатырь» на ул. Молодежной. Рядом с металлической горкой в форме головы былинного героя появится многофункциональный мини-стадион. В порядок приведут и саму достопримечательность, построенную еще в советское время.
Напомним, в Находке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» построены скверы на улицах Лермонтова, Ленинской, Свердлова, Спортивной и в Южно-Морском, к 1 сентября завершится реконструкция городского парка. Популярные места отдыха привели в порядок в сжатые сроки благодаря привлечению средств из федерального и регионального бюджетов.
Пресс-служба администрации НГО
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