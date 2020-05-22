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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Автобусный масочный режим Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.05.2020
Пассажирам общественного транспорта напомнили о необходимости соблюдать масочный режим. Ношение защитных повязок в городских автобусах и других общественных местах – обязательно!

Мобильные группы административной комиссии проверяют не только пассажиров и кондукторов. Водители тоже иногда забывают об индивидуальных средствах защиты. Незамеченными эти нарушения не останутся.
- Мы фиксируем водителей, которые совершают перевозку пассажиров без масок, кондукторов, которые работают без масок и перчаток, передаем эту информацию в административную комиссию и автотранспортные предприятия, – рассказывает заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко.
Памятки о мерах предосторожности должны висеть в каждом автобусе. На это проверяющие тоже обращают внимание. Напоминают кондукторам и о дезинфекции транспорта.
Цели наказать у сотрудников административной комиссии – нет. В течение двух дней дело будет ограничиваться разъяснительной беседой. Большинство горожан прислушиваются к просьбам и надевают маски, поэтому крайние меры – это штраф от одной до тридцати тысяч – скорее, станут исключением, чем правилом.
Были среди пассажиров и те, кто уверен, что вместе с окончанием нерабочего периода, о котором заявил президент Владимир Путин, все карантинные меры тоже закончились. Нет – на территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом губернатор Олег Кожемяко неоднократно подчеркивал, что масочный режим сохранится в крае еще надолго.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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