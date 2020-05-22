Пассажирам общественного транспорта напомнили о необходимости соблюдать масочный режим. Ношение защитных повязок в городских автобусах и других общественных местах – обязательно!



Мобильные группы административной комиссии проверяют не только пассажиров и кондукторов. Водители тоже иногда забывают об индивидуальных средствах защиты. Незамеченными эти нарушения не останутся.

- Мы фиксируем водителей, которые совершают перевозку пассажиров без масок, кондукторов, которые работают без масок и перчаток, передаем эту информацию в административную комиссию и автотранспортные предприятия, – рассказывает заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко.

Памятки о мерах предосторожности должны висеть в каждом автобусе. На это проверяющие тоже обращают внимание. Напоминают кондукторам и о дезинфекции транспорта.

Цели наказать у сотрудников административной комиссии – нет. В течение двух дней дело будет ограничиваться разъяснительной беседой. Большинство горожан прислушиваются к просьбам и надевают маски, поэтому крайние меры – это штраф от одной до тридцати тысяч – скорее, станут исключением, чем правилом.

Были среди пассажиров и те, кто уверен, что вместе с окончанием нерабочего периода, о котором заявил президент Владимир Путин, все карантинные меры тоже закончились. Нет – на территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом губернатор Олег Кожемяко неоднократно подчеркивал, что масочный режим сохранится в крае еще надолго.

Пресс-служба администрации НГО