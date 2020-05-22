|Автобусный масочный режим
|РИО Панорама
|22.05.2020
|
Пассажирам общественного транспорта напомнили о необходимости соблюдать масочный режим. Ношение защитных повязок в городских автобусах и других общественных местах – обязательно!
Мобильные группы административной комиссии проверяют не только пассажиров и кондукторов. Водители тоже иногда забывают об индивидуальных средствах защиты. Незамеченными эти нарушения не останутся.
- Мы фиксируем водителей, которые совершают перевозку пассажиров без масок, кондукторов, которые работают без масок и перчаток, передаем эту информацию в административную комиссию и автотранспортные предприятия, – рассказывает заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко.
Памятки о мерах предосторожности должны висеть в каждом автобусе. На это проверяющие тоже обращают внимание. Напоминают кондукторам и о дезинфекции транспорта.
Цели наказать у сотрудников административной комиссии – нет. В течение двух дней дело будет ограничиваться разъяснительной беседой. Большинство горожан прислушиваются к просьбам и надевают маски, поэтому крайние меры – это штраф от одной до тридцати тысяч – скорее, станут исключением, чем правилом.
Были среди пассажиров и те, кто уверен, что вместе с окончанием нерабочего периода, о котором заявил президент Владимир Путин, все карантинные меры тоже закончились. Нет – на территории Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом губернатор Олег Кожемяко неоднократно подчеркивал, что масочный режим сохранится в крае еще надолго.
Пресс-служба администрации НГО
|След. >
|«
|23 Май 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу