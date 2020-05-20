Драматическая ситуация сложилась на майском заседании постоянной депутатской комиссии по социальной политике думы Находкинского городского округа. Это заседание, проведенное в отсутствие руководителя Татьяны БЕЛОНОГОВОЙ, явно и задумывалось ради смещения её с должности. Вопрос о переизбрании председателя комиссии по социальной политике был внесен группой депутатов: Сергеем СЕДЫХ, Александром МАРИНЕЦ, Владимиром ШЕЛЕГ и Александром ВОТЧАЛ.





«Я работаю в этой комиссии под председательством Татьяны Белоноговой почти три года, она крайне компетентный и ответственный человек, вы же пришли в комиссию всего два месяца назад, и не вам судить о компетенции её председателя. Вы пришли сюда, чтобы все разрушить? Вспомните о таком слове, как мораль», – обратился депутат Евгений НОВИКОВ к одному из инициаторов переизбрания Александру Вотчалу.

Присутствовавший на заседании комиссии председатель думы НГО Александр КИСИЛЁВ попросил членов комиссии привести хоть какие-нибудь основания для переизбрания. На что получил ответ – мол, всё равно большинство против неё и это наше право избирать себе председателя комиссии без объяснения причин. Голосование состоялось, и большинством голосов было принято решение рекомендовать думе НГО отстранить от должности Татьяну Белоногову, а новым председателем избрать депутата Александра Вотчал.

Подробности подковёрной возни вокруг переназначения председателя комиссии по социальной политике остались за кадром. Причём, те, кто торжествуют сегодня, отлично понимают, что незаконность нынешнего решения может быть вполне оспорена. В адрес председателя думы Александра Кисилёва уже направлено обращение с отсылкой к решению думы НГО 13-летней давности. Там указано, что в соответствии с частью 9 статьи 1 решения думы НГО от 21 марта 2007 года «О принятии положения о постоянных депутатских комиссиях» полномочия председателей и заместителей постоянных депутатских комиссий могут быть прекращены лишь в трех случаях:

1) Просьба самого председателя комиссии.

2) Невозможность выполнения председателем своих обязанностей.

3) Ненадлежащее исполнение председателем своих обязанностей.

Ни одно из этих оснований не было предоставлено в качестве аргумента для отставки Татьяны Белоноговой с поста председателя комиссии по социальной политике. Так как никто из голосовавших за отставку не потребовал отчета о работе и не назвал причины своего голосования против действующего председателя, это ставит под вопрос законность вынесенного комиссией решения.



Сама Татьяна Белоногова находится в недоумении, как законодательная власть Находки в лице некоторых депутатов может так грубо и безапелляционно нарушать действующий закон.

«Я ни разу не пропустила ни одного из 15 проведённых заседаний нашей комиссии, чего не скажешь о тех, кто инициировал моё переизбрание. Два месяца назад я даже вынуждена была обратиться к председателю думы Александру Кисилёву и попросить о смене кадрового состава комиссии, чтобы мне, как председателю комиссии, подобрали депутатов, которые хотят и могут заниматься социальными вопросами и регулярно посещали бы наши заседания. Разумеется, прогульщикам это не нравилось. Отлично понимая незаконность моего переизбрания, я осознаю, что оспаривать это решение мне незачем. Работать в составе комиссии, где некоторым депутатам неинтересно заниматься социальными проблемами, для меня бесперспективно, и ничего хорошего сделать для города с таким составом комиссии просто не получится», – сообщила депутат думы НГО Татьяна Белоногова.

Впереди заседание думы Находкинского городского округа, назначенное на 27 мая.