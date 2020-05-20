|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|20.05.2020
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№21 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 20 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 20 мая в Приморье закончился учебный год для учащихся 1-8-х классов, в 9-10-х он продлится до 29 мая, а в 11-х – до 5 июня. Именно выпускникам предстоят самые серьёзные испытания: о перспективах сдачи ЕГЭ, последнем звонке и выпускных вечерах – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- В Находке продолжается режим повышенной готовности: масочный режим действует в магазинах, автобусах и других общественных местах – подробности в «РИО Панораме».
- Видеорегистраторы скоро станут обязательными – скрытая реклама магазинов и не имеет ничего общего с реальностью – эти и другие материалы в нашей постоянной рубрике «Автообозрение».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии; для дачников – лунный посевной календарь, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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