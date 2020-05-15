В порту «Терминал Астафьева» в Находке приступили к предварительному закреплению грунтов при возведении фундамента крытого навеса над зоной выгрузки. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.









Как сообщили в «Терминале Астафьева», строители ведут бурение свай под четвертый фундамент. Всего здесь будет сооружено 12 фундаментов.

«В настоящий момент выполнено бурение 14 свай глубиной от 8 до 14 метров. Параллельно подрядчики ведут бетонирование ростверков. Всего для 12 фундаментов здесь будет пробурено около тысячи погонных метров», – рассказал заместитель директора ОАО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ.







Далее строители возведут железобетонные конструкции опор навеса высотой 11 метров. Каждая будет иметь площадь 9 квадратных метров и по прочности соответствовать опорам железнодорожных мостов. В завершении строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.







Напомним, что в конце апреля состоялось подписание договора на строительство навеса над зоной выгрузки в порту «Терминал Астафьева». По словам генерального директора предприятия Руслана Кондратова, это финальная стадия перехода на защищенную перевалку.







«Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время. Это компании с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности, на «Терминале Астафьева». Ранее они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, участвуют в строительстве ремонтно-механических мастерских», – подчеркнул генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.







Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. «Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.







В результате проведенных мер достигнуто устойчивое снижение концентраций взвешенных веществ, пыли каменного угля в воздухе населенных мест на границе санитарно-защитной зоны, подтверждаемое производственным лабораторным контролем, данными социально-гигиенического мониторинга и, что самое главное, снижением количества жалоб от населения.

