Тимур Магинский назначен первым заместителем главы администрации Находки.



Губернатор Приморья представил его команде главы городского округа Бориса Гладких сразу после утреннего совещания, посвященного борьбе с коронавирусом, которое прошло в Находке во вторник, 12 мая.

Глава региона подчеркнул, что уже имеет опыт работы с Тимуром Магинским.

– В свое время я привлек его на Сахалин с Камчатки. Он сейчас будет работать в должности первого заместителя главы администрации. Вводите его в курс дела, он человек опытный, молодой и энергичный, – заявил Олег Кожемяко.

– Понадобится время, чтобы ввести в курс дел нового заместителя, однако уже после первой встречи видно, что Тимур Магинский прекрасно понимает предмет – опыт работы в городском хозяйстве есть, - подчеркнул Борис Гладких.



Справочно: Тимур Владимирович Магинский родился в 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа