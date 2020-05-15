|Новые лица Находки
|РИО Панорама
|15.05.2020
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Тимур Магинский назначен первым заместителем главы администрации Находки.
Губернатор Приморья представил его команде главы городского округа Бориса Гладких сразу после утреннего совещания, посвященного борьбе с коронавирусом, которое прошло в Находке во вторник, 12 мая.
Глава региона подчеркнул, что уже имеет опыт работы с Тимуром Магинским.
– В свое время я привлек его на Сахалин с Камчатки. Он сейчас будет работать в должности первого заместителя главы администрации. Вводите его в курс дела, он человек опытный, молодой и энергичный, – заявил Олег Кожемяко.
– Понадобится время, чтобы ввести в курс дел нового заместителя, однако уже после первой встречи видно, что Тимур Магинский прекрасно понимает предмет – опыт работы в городском хозяйстве есть, - подчеркнул Борис Гладких.
Справочно: Тимур Владимирович Магинский родился в 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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