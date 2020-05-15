Все 75 коек госпиталей, развернутых на базе Находкинской городской больницы для борьбы с распространением COVID-19, заполнены. Дополнительно открыт инфекционный госпиталь на 60 коек в корпусах базы отдыха «Бухта Отрада», куда направляют пациентов с легкими формами болезни.



Все медики, работающие в инфекционных госпиталях, обеспечены средствами индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, экраны, комбинезоны, разовые халаты и т.д.). Обследования на коронавирус они проходят регулярно. Пациенты, поступающие в стационар, обследуются, если есть медицинские показания.

Два отделения стационара Находкинской городской больницы – неврологическое и хирургическое – закрыты на карантин. Причина – занос коронавирусной инфекции в медучреждение. Источником заражения в обоих случая стали пациенты, также коронавирус выявлен у медработников отделений (ряда врачей, медсестёр и санитарок – точное количество уточняется). Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию, несколько человек лечатся амбулаторно. Тяжелых больных среди них нет. Проводится эпидрасследование, устанавливаются контактные лица.

Работа закрытых отделений временно переведена в другой корпус медучреждения. Остальные подразделения Находкинской городской больницы работают в штатном режиме. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Работы очень много, но недостатка кадров в инфекционных госпиталях сегодня в Находке нет. Региональное министерство здравоохранения, которое контролирует ситуацию в городе, направило в помощь медикам Находки бригады, собранные из других медучреждений Приморского края. Главная поддержка, которую сегодня могут оказать медикам горожане, – соблюдать самоизоляцию и другие меры профилактики для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Как отмечают в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Приморье заразились 1007 человек. Наибольшее число заболевших – во Владивостоке и Находке.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа