С предложением перенести общегородские торжества по поводу 70-летия Находки на более поздний срок в администрацию городского округа обратились несколько человек. Среди них Иннесса Пестерева, представляющая Совет Почётных жителей, Анзор Авдадаев – председатель Совета по делам национальностей, Татьяна Белоногова – председатель Комиссии по социальной политике Думы Находки.



– Я полностью разделяю беспокойство горожан относительно нашего общего праздника – Дня рождения Находки, - отметил глава города Борис Гладких. – Провести запланированные мероприятия в майские дни мы не сможем, ведь наша главная задача сегодня – сдержать распространение коронавирусной инфекции. Но я согласен с мнением обратившихся – совсем лишить горожан настоящего праздника будет несправедливо. Поэтому принято решение перенести торжественные мероприятия на 5 июля и объединить их с празднованием Дня работников морского и речного флота. В нашем портовом городе большинству горожан две этих даты особенно дороги.

К 70-летию города в Находке начали готовиться заранее. Была подготовлена богатая программа торжественных, просветительских, развлекательных, спортивных мероприятий. Приглашены сотни почётных гостей, творческие коллективы из разных городов Дальнего Востока, всей России, ближайших стран. Круглую дату планировали отметить ярко и широко.

К сожалению, пандемия нарушила планы. Сегодня проведение массовых мероприятий невозможно, но мы обязательно вернёмся к обычной жизни. И чем добросовестнее будем сейчас соблюдать ограничительные требования, тем быстрее праздник придёт на улицы нашего города.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа