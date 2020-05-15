История жизни русских переселенцев на полуострове Трудном



Мое детство прошло в Находке в послевоенное время, в пятидесятых годах прошлого века. Портовый поселок несколько лет назад получил статус города краевого подчинения, десять лет назад закончилась Великая Отечественная война. Пришло время строить международный порт на берегу Японского моря.



Правительство выделило большие средства на строительство порта, вдоль берегов бухты уже просматривались очертания будущих предприятий. Рыбный порт уже вступил в строй действующих и продолжал строить холодильные мощности и причалы. В самой южной точке бухты шла подготовка площадки для строительства цехов Приморского судоремонтного завода. Восточную часть занимало Управление активного морского рыболовства.

Сносились небольшие здания, мастерские, построенные еще в 40-х годах. Взрывали близлежащие сопки, расширяя площадки под строительство.Правительство умело спланировало создание трех главных предприятий молодого города: хранение и складирование рыбной продукции в рыбном порту, рыбодобывающая база УАМР, ремонт рыбодобывающего флота в ПСРЗ. В городской газете «Сталинское знамя» постоянно печатались объявления: требуются работники на все предприятия. Люди разных профессий приезжали по оргнабору на работу. В обиходе самым уважаемым словом было «фронтовик». В этот период времени в Находку приехали работать Герои Советского Союза Сергей Петрович Ионов и Борис Степанович Сидоренко, которые навсегда связали свою жизнь с Находкой. На улице Лазаревой, где поселилась наша семья, напротив жила семья участника Великой Отечественной войны Петра Михайловича Колесникова. Дядя Петя, как мы его звали, прошел всю войну за баранкой автомобиля ЗИС-5, подвозя боеприпасы и снабжение на передовую. Попадал под пулеметный огонь с самолетов, артиллерийский обстрел, горел в машине, но выжил и вернулся домой. В праздники к нему приходили в гости фронтовики – Александр Васильевич Карнович, Гавриил Иванович Федченко и другие. Мы жили и росли рядом с героями войны и труда, брали с них пример патриотизма, трудолюбия и любви к Родине. Наша мальчишеская жизнь кипела в учебе, помощи родителям по хозяйству. Рядом жили семьи Кичатовых, Смуглиенко, Донец, Хреновых, Гнездиловых, Дякиных, Гасич. Дети были разных возрастов – военного и послевоенного рождения. Вечером, когда были сделаны уроки и оказана помощь родителям по дому и огороду, мы собирались на улице играть в футбол, казаки-разбойники, лапту.



Управление активного морского рыболовства и восточная территория ПСРЗ. 1958 год. Фото: https://d.radikal.ru Управление активного морского рыболовства и восточная территория ПСРЗ. 1958 год. Фото: https://d.radikal.ru 1 сентября 1955 года открылась средняя школа №3, куда я пошел во второй класс. Это было современное здание с большими светлыми классами, лабораториями, мастерскими, просторным спортзалом и хорошими раздевалками. В школу ходили дети с первого, второго и третьего участков, поселка Рыбак, поэтому она работала в две смены. Вместе с нами учились дети военных: с батареи в бухте Тунгус – Паньковы, Кравченко, братья Тимофеевы, Ясенковы, с мыса Астафьева – Чусов, Зеньков, Креслов, ребята с поселков Людянза, Русский хутор – Огурцовы, Куликовы, Отрощенко, Дога, Кипер. Наверное, у каждого из нас есть учитель, который запомнился на всю жизнь. Близким для меня человеком стала учительница Елена Захаровна Никифорова, которая дала глубокие начальные знания, научила нас дружить. Став взрослым и имея своих детей, я часто встречался с ней, бывал на её юбилеях и, как в детстве, остался для нее хорошим учеником. Всеобщими любимцами учеников нашей школы были учитель физкультуры Николай Яковлевич Гросман и учитель ботаники Николай Иосифович Гладких, которого мы называли «старик Хоттабыч». Н.И. Гладких умел так преподнести урок своими рассуждениями о жизни, что многие ребята меняли свои взгляды и поступки. Авторитет преподавателей был для нас очень высок и непререкаем.

Вместе с физруком ребята создали хороший стадион возле школы, где проводились футбольные, баскетбольные матчи, спартакиады, на которые собирались тысячи болельщиков, гул от которых разносился по всей окрестности. Здесь установил свой первый рекорд легкоатлет Виктор Гнездилов, а баскетбольная команда школы стала лучшей в городе. Выпускники школы продолжили играть в баскетбол за сборные: Приморского края – Фисенко Владимир; Ленинграда – Немцова Александра; Находки – Балябин Николай. Учеба, спорт и работа были главными направлениями в нашей молодой жизни.

А Находка бурно продолжала строиться. Вырисовывались контуры домов улицы Сенявина, Заводской (с 1972 года – улица 25-го Октября), Дальней, Находкинского проспекта. Город строили заключенные лагерей № 11 и № 13, расположенных напротив Рыбного порта. Строительной индустрией Находка не располагала, строили дома из кирпича, шлакоблоков, использовали деревянные балки перекрытий. Дома строили в 2-3 этажа. Многие сохранились до сих пор. Возводились предприятия: Приморский СРЗ, Находкинский СРЗ, УАМР, Рыбный порт. Рабочих рук не хватало.

На период летних каникул старшеклассники устраивались на неквалифицированную работу: в Рыбный порт сбивать деревянные ящики, на Приморский судоремонтный завод учениками в бригады. Директор ПСРЗ Степан Николаевич Гейц видел в учениках будущих специалистов завода. Очень многие выпускники школы обучались в вузах по контракту с предприятием. По возвращении с учебы они продолжали трудиться на заводе, вырастая в своей профессиональной деятельности до начальников цехов, директоров заводов, становясь руководителями города и края. Это Виктор Гнездилов – мэр города, Тагир Вахитов (мой старший брат) – директор завода «Продмаш», Валерий Илюшкин, Александр Рудой, Владимир Масловский – первый заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края.



В материале были частично использованы воспоминания и фотографии Ивановой Марии Антоновны (первого председателя клуба «Находкинский Родовед»), а также Татьяны Федоровны Алябьевой (Куликовой) и Валентины Федоровны Черкашиной (Куликовой).



Полностью материал «Начало становления города Находки» читайте в газете "РИО Панорама" №20 от 13 мая 2020 года.





