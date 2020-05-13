№20 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 13 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 18 мая Находке исполняется 70 лет – торжественные мероприятия перенесены на 5 июля – сохраним праздничное настроение: принимайте поздравления от первых лиц города, общественных деятелей, организаций и предпринимателей.

- В Приморье продлён режим повышенной готовности: когда будут сняты ограничения и какова ситуация в Находке – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, а ветеранам труда Приморья – право на бесплатное получение земли – об этом и многом другом в свежем номере «РИО Панорамы».

- Для дачников – лунный посевной календарь, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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