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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.05.2020
№20 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 13 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 18 мая Находке исполняется 70 лет – торжественные мероприятия перенесены на 5 июля – сохраним праздничное настроение: принимайте поздравления от первых лиц города, общественных деятелей, организаций и предпринимателей. 
- В Приморье продлён режим повышенной готовности: когда будут сняты ограничения и какова ситуация в Находке – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, а ветеранам труда Приморья –  право на бесплатное получение земли – об этом и многом другом в свежем номере «РИО Панорамы».
- Для дачников –  лунный посевной календарь, а для любителей астрологии –  гороскоп на неделю.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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