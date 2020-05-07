В рядах Бессмертного полка 6 находкинцев – Героев Советского Союза.



Находкинский онлайн-проект «Бессмертный полк» начал работу в социальной сети Инстаграм. Аккаунт @polk.nakhodka.city создан по инициативе управления внешних коммуникаций администрации городского округа. В этом году в связи с угрозой распространения пандемии COVID-19 общегородские торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесены на более позднюю дату. Однако у жителей Находки есть возможность принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». В первые дни работы социального проекта более 40 человек прислали организаторам фотографии и рассказы о своих родственниках – фронтовиках. Вся информация размещена в ленте @polk.nakhodka.city. Здесь также можно найти фотоматериалы с празднования 9 мая из архива пресс-службы администрации города.

Чтобы влиться в онлайн-колонну «Бессмертного полка-2020», необходимо прислать фото и информацию о своих родст-венниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, погибших на фронтах, в директ аккаунта @polk.nakhodka.city. Сообщения также принимаются на электронную почту city.nak@yandexu.

Напомним, ежегодно 9 мая колонну «Бессмертного полка» в Находке возглавляет шеренга, в которой портреты Героев Советского Союза Ивана Селедцова, Виктора Блохина, Алексея Ларионова, Максима Апарина, Бориса Сидоренко, Сергея Ионова несут их родственники и курсанты Дальневосточного мореходного училища. Все эти легендарные фронтовики в разное время жили, работали или несли службу в Находке.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа