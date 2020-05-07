Находка присоединилась к международной патриотической акции «Сад памяти», объединившей волонтеров почти 30 стран мира. В честь 75-летия Великой Победы активисты намерены высадить 27 млн саженцев деревьев – живой памятник каждому погибшему в Великой Отечественной войне.



– Думаю, что участники акции своим примером напомнили всем находкинцам, что чтить память героев – наша обязанность, обязанность нашего поколения, – сказала начальник Управления благоустройства администрации Находки Ирина Сазонтова.

В Находке патриотическое мероприятие состоялось в Южно-Морском, Ливадии, микрорайоне Врангель, в центральной части городского округа – новом сквере на ул. Спортивной. Участниками стали сотрудники администрации Находки, полиции, городской корпус волонтеров, молодогвардейцы «Единой России», специалисты предприятий ООО «Эхиверия», «Автодор-Ливадия», «Гайдамак», «Комфорт-Сервис», «Восточный лесной порт» и студия ландшафтного дизайна Василины Маркиной.

За день активисты высадили 85 деревьев – ели разных видов, лиственницы и клены. Каждое снабдили табличкой с эмблемой акции «Сад Памяти». В дальнейшем ухаживать за зелеными насаждениями будут коммунальные службы.

Присоединиться к акции могут все желающие. Посадить растение, сделать его фото или селфи на фоне дерева и затем добавить собственную точку на карте сайта «Сад Памяти» можно с помощью этой формы.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа