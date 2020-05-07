В преддверии празднования Дня Победы все мы вспоминаем о тех, кто отдавал свои жизни, сражаясь за мир и будущее нашей страны, за каждого из нас.



Не многие смогли вернуться домой, к своей семье. Но даже те, кому это удавалось, могли также потерять все то, что они так любили и ценили до этой злосчастной войны. Невозможно передать словами, насколько ужасен был мир в те минуты, дни, месяцы, годы… Мир превратился в ад. А жизнь – в выживание.

Время идёт, события остаются в прошлом. Но разве забудешь то, что оставило кровавый след в истории? Благодаря тем, кто остался жив и пронес все воспоминания в своих сердцах сквозь годы, и живет память о тех, кто не вернулся из своего последнего боя. Но, к сожалению, никто не вечен и с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Однако именно рассказы и истории людей, которые испытали на себе все тягости того времени, хранят отголоски прошедших дней и создают воспоминания, которые не ослабнут со временем, а лишь укрепятся в наших сердцах.

Примеров таких историй великое множество. Мне пришла идея поговорить с подростками нашего родного города Находки об их родственниках, которые вернулись живыми и смогли рассказать все, что сами испытали. К сожалению, откликнулось не так много человек, как я ожидала. Но что поистине радует, так это то, с какой гордостью и теплотой пересказывают они истории, которые не раз слышали от своих родных.

Адова Елизавета и Ельчанинов Данил поделились рассказами своих семей:

Адова Елизавета:

«Мой прадедушка Николай Гаврилович Процких родился в Алтайском крае примерно в 1917 году. Были польские корни. Он был старшим в семье среди 14 братьев и сестёр. Образование было минимальное. Окончил школу трактористов, и поэтому его призвали в 1941 году в танковые войска. Закончил войну, получив звание «Гвардии майор», и был награждён самой высшей наградой «Герой Советского Союза». Он прошёл всю войну. В его семье было 7 братьев, но только он вернулся домой живым. Через пять лет после войны умер от туберкулёза. Но больше всего меня поразили слова, которые писал Николай Гаврилович своему отцу в 1941 году: «Своим могучим танком я давлю и расстреливаю гитлеровских псов. Они трижды поджигали мой танк и хотели взять в плен, но подошло подкрепление и враг был разбит». Всего два предложения, но сколько решимости и веры в будущее в этих строках».

Ельчанинов Данил:

«Моего прадедушку зовут Ельчанинов Егор Федорович. Родился и жил в Хабаровском крае. В начале 1941 года он остался с танковой дивизией на Дальнем Востоке защищать фронт от нападения Японии. В 1943 году началась переброска вооруженных сил с востока на запад. В одном из танковых сражений Егор Федорович подорвал 7 вражеских танков. К концу войны он благополучно добрался до Варшавы и в качестве трофея привез домой польские ножницы с гравировкой (они до сих пор хранятся в нашей семье). С 1941 по 1943 год он управлял танком Т-34, а уже с 1943 года, приехав на запад, он пересел на СУ-100. В 1945 году вернулся домой, завел семью и дожил до глубокой старости. Возможно, многое в этой истории было упущено, но ее мы рассказываем из поколения в поколение».

Наверное, многие из вас ожидали услышать очередные рассказы о подвигах. Но я посчитала нужным включить в эту статью истории, не отличающиеся великими поступками. Такие, которые похожи на те, что рассказывали каждому из нас наши родные. Ведь именно из таких историй строился путь к победе нашей страны. Это и сближает всех нас. Ведь нет такой семьи, жизни которой не коснулась бы война.

Софья НЕКРАСОВА,

ученица средней школы №9 г. Находки