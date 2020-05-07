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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Пени отменяются Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.05.2020
Об освобождении от уплаты штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 до 1 января 2021 года приостановлено взыскание штрафных санкций за несвоевременное внесение платы за жилое помещение, услуги ЖКХ и взносов на капремонт.
До указанной даты приостановлено действие отдельных положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, в части права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Кроме того, Положения договоров управления многоквартирными домами, устанавливающие право лиц, осуществляющих управление такими домами, на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение, не применяются до 1 января 2021 года.
 
Евгения Кулак, старший помощник прокурора города Находка
 

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