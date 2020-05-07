|Неотложная помощь
|РИО Панорама
|07.05.2020
|
Пациенты с острыми симптомами инфекционного заболевания – высокой температурой, слабостью, кашлем – не должны самостоятельно идти в поликлинику либо приемное отделение больниц.
В этом случае необходимо вызвать на дом участкового врача. Если состояние ухудшилось – усилилась одышка, температура тела повысилась выше 38 градусов – необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Пациентам, самостоятельно подозревающим у себя COVID-19, настоятельно рекомендуем оставаться дома и дождаться медицинского работника.
• Регистратура СП «Поликлиника №2» (ул. Портовая, 250): 62-14-42.
• Регистратура СП «Поликлиника №1» (Почтовый пер., 3): 68-33-30, 61-21-92.
• Регистратура поликлиники СП «Городская больница №1» (ул. Пирогова, 5): 62-53-07; прием вызовов на дом: 62-00-52.
• Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (ул. Павлова, 16): 65-56-28.
• Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (ул. Бабкина, 19): 66-13-30.
Обращаем внимание: в связи с большим количеством обращений могут возникнуть сложности с дозвоном.
Горячая линия регионального Минздрава: 8 (423) 260-50-98.
Российская горячая линия «Стопкоронавирус»: 8 (800) 2000-112.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
|< Пред.
|След. >
|«
|23 Май 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу