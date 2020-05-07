Пациенты с острыми симптомами инфекционного заболевания – высокой температурой, слабостью, кашлем – не должны самостоятельно идти в поликлинику либо приемное отделение больниц.



В этом случае необходимо вызвать на дом участкового врача. Если состояние ухудшилось – усилилась одышка, температура тела повысилась выше 38 градусов – необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Пациентам, самостоятельно подозревающим у себя COVID-19, настоятельно рекомендуем оставаться дома и дождаться медицинского работника.



• Регистратура СП «Поликлиника №2» (ул. Портовая, 250): 62-14-42.

• Регистратура СП «Поликлиника №1» (Почтовый пер., 3): 68-33-30, 61-21-92.

• Регистратура поликлиники СП «Городская больница №1» (ул. Пирогова, 5): 62-53-07; прием вызовов на дом: 62-00-52.

• Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (ул. Павлова, 16): 65-56-28.

• Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (ул. Бабкина, 19): 66-13-30.



Обращаем внимание: в связи с большим количеством обращений могут возникнуть сложности с дозвоном.

Горячая линия регионального Минздрава: 8 (423) 260-50-98.

Российская горячая линия «Стопкоронавирус»: 8 (800) 2000-112.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа