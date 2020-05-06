|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|06.05.2020
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№19 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Находку закроют на карантин с 8 мая, а на базе спорткомплекса «Водник» развернут дополнительный госпиталь в связи с неблагополучной ситуацией по COVID-19 – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- «РИО Панорама» поздравляет ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и всех находкинцев с 75-летием Великой Победы. Самые тёплые, искренние поздравления от первых лиц города, предпринимателей и общественных деятелей - на страницах газеты.
- Выплаты на детей от 3 до 7 лет, субсидии малому и среднему бизнесу, кредитные каникулы – об этом и многом другом в свежем номере «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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