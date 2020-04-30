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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Зарплаты исПАРились Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Елена Кашкарова   
30.04.2020
На этой неделе все работники закрытой на ремонт два месяца назад муниципальной бани МУП «Бодрость» должны будут выйти из своего отпуска, в который они были отправлены в марте. Два месяца вынужденного отпуска сотрудники бани, а это 30 человек, не получали никаких денег.

«Вот как нам жить, на какие день-ги? У меня больной муж стоит на бирже труда, ребёнок 13 лет, и я два месяца без работы и без денег. При этом никто нам никаких пояснений не дает», – рассказывает банщица Ирина Гринченко.
«Нам говорят, что наш вопрос должны решать депутаты города, но все это произойдет не раньше середины мая. А на что, простите, жить сейчас?» – возмущается кассир Нели Полякова. Уставшие жить без денег, и даже без их обещаний работники бани обратились в прокуратуру Находки. Как сообщила старший помощник прокурора Находки Евгения Кулак, по заявлению коллектива бани были проведены проверочные мероприятия, в ходе которых выявлены нарушения трудового законодательства. По результатам прокурорской проверки исковые заявления были направлены в Находкинский городской суд. В администрации Находкинского городского округа было принято решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам бани из городского бюджета. Проект этого нормативно-правового акта уже направлен на рассмотрение в Думу НГО.
Как только Дума утвердит эти поправки к бюджету и они вступят в силу, будут организованы выплаты.
«Необходимо учесть, что это предприятие, МУП «Бодрость», в настоящее время находится в состоянии ликвидации. Это означает, что людям придется выплачивать не только долги по заработной плате, но и все положенные по закону при ликвидации предприятия компенсационные выплаты, и на это тоже, вскоре придется изыскивать средства», — сообщила заместитель председателя Думы НГО председатель комиссии по социальной политике Татьяна Белоногова.
Как развивается ситуация с денежными выплатами сотрудникам бани станет известно в ближайшие дни.
 

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