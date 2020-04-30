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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Учимся учиться по-новому Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Игорь Стрельников   
30.04.2020
На этой неделе в Находке состоялось двадцать пятое заседание постоянной комиссии по социальной политике, где в центре внимания стало обсуждение организации работы городского Управления образования в это сложное время, когда продолжается эпидемия коронавируса.

В детских садах, где работают дежурные группы, проблем особых нет. В 13 дошкольных учреждениях Находки организовано 39 дежурных групп, в которые ходят 367 детей. Все эти учреждения находятся под пристальным наблюдением специалистов Управления образования и Роспотребнадзора, мониторится обстановка для исключения вспышек заболевания. А вот дистанционное обучение, организованное для школьников, вызывает множество вопросов у родителей.
«К массовому дистанционному обучению школьная система оказалась не очень готова. Родители тоже. Все понимают, что виртуальное обучение – это вынужденная мера, но, несмотря на сбои, учебный год в Приморье не будет завершен досрочно. Школьные программы никто не отменял, и всё, что дети не смогут изучить в текущем учебном году, им придется учить в следующем, а для этого необходимо будет приступить к занятиям с 1 августа. Но в нашем регионе август – единственный летний месяц, когда детям можно отдохнуть и оздоровиться», – отметил и. о. заместителя главы администрации НГО Юрий Кайданович.
 

Двадцать пятое заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике Думы Находкинского городского округа.

Много вопросов и по предстоящей сдаче ЕГЭ, дата которого будет перенесена: пока она плавающая – с 6 июня по 31 июля. На этой неделе на общественном телевидении России начнутся ежедневные уроки по подготовке к ЕГЭ.
Информация о сухих пайках для школьников Находки не вызывает каких-либо серьёзных вопросов и нареканий. Сегодня родители школьников города получают такие пайки раз в две недели и процесс отлажен.
«Иногда родители задают вопросы, почему пайки в разных школах и даже в разных классах отличаются по составу продуктов. Каждый такой набор отвечает всем принятым санитарным нормативам и формируется исходя из суммы 62 рубля на ребенка. Но поставщики питания в школах разные, и поэтому состав наборов разный. При этом для детей из социально незащищённых семей наборы чуть разнообразнее, так как их нормативная стоимость в два раза выше. Но многим родителям трудно понять, что сухой паек – это не замена полноценного питания ребёнка, а небольшая дополнительная помощь семьям, чьи дети сейчас не посещают школу, в которой они получали бы горячее питание. И это родительское недопонимание – не критичный, но все же пробел в разъяснительной работе руководства школ. Надеюсь, в ближайшее время все спорные моменты будут родителям разъяснены», — сказала заместитель председателя Думы НГО, руководитель комиссии по социальной политике Татьяна Белоногова.
На заседании комиссии был поднят вопрос о подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пока нет точной даты, на которую перенесено празднование, но ориентировочно это может быть 24 июня, если, конечно, пандемия не внесет свои коррективы и здесь.
Будем надеяться на лучшее!
 

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