На этой неделе в Находке состоялось двадцать пятое заседание постоянной комиссии по социальной политике, где в центре внимания стало обсуждение организации работы городского Управления образования в это сложное время, когда продолжается эпидемия коронавируса.



В детских садах, где работают дежурные группы, проблем особых нет. В 13 дошкольных учреждениях Находки организовано 39 дежурных групп, в которые ходят 367 детей. Все эти учреждения находятся под пристальным наблюдением специалистов Управления образования и Роспотребнадзора, мониторится обстановка для исключения вспышек заболевания. А вот дистанционное обучение, организованное для школьников, вызывает множество вопросов у родителей.

«К массовому дистанционному обучению школьная система оказалась не очень готова. Родители тоже. Все понимают, что виртуальное обучение – это вынужденная мера, но, несмотря на сбои, учебный год в Приморье не будет завершен досрочно. Школьные программы никто не отменял, и всё, что дети не смогут изучить в текущем учебном году, им придется учить в следующем, а для этого необходимо будет приступить к занятиям с 1 августа. Но в нашем регионе август – единственный летний месяц, когда детям можно отдохнуть и оздоровиться», – отметил и. о. заместителя главы администрации НГО Юрий Кайданович.



Двадцать пятое заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике Думы Находкинского городского округа.

Двадцать пятое заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике Думы Находкинского городского округа.

Много вопросов и по предстоящей сдаче ЕГЭ, дата которого будет перенесена: пока она плавающая – с 6 июня по 31 июля. На этой неделе на общественном телевидении России начнутся ежедневные уроки по подготовке к ЕГЭ.

Информация о сухих пайках для школьников Находки не вызывает каких-либо серьёзных вопросов и нареканий. Сегодня родители школьников города получают такие пайки раз в две недели и процесс отлажен.

«Иногда родители задают вопросы, почему пайки в разных школах и даже в разных классах отличаются по составу продуктов. Каждый такой набор отвечает всем принятым санитарным нормативам и формируется исходя из суммы 62 рубля на ребенка. Но поставщики питания в школах разные, и поэтому состав наборов разный. При этом для детей из социально незащищённых семей наборы чуть разнообразнее, так как их нормативная стоимость в два раза выше. Но многим родителям трудно понять, что сухой паек – это не замена полноценного питания ребёнка, а небольшая дополнительная помощь семьям, чьи дети сейчас не посещают школу, в которой они получали бы горячее питание. И это родительское недопонимание – не критичный, но все же пробел в разъяснительной работе руководства школ. Надеюсь, в ближайшее время все спорные моменты будут родителям разъяснены», — сказала заместитель председателя Думы НГО, руководитель комиссии по социальной политике Татьяна Белоногова.

На заседании комиссии был поднят вопрос о подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пока нет точной даты, на которую перенесено празднование, но ориентировочно это может быть 24 июня, если, конечно, пандемия не внесет свои коррективы и здесь.

Будем надеяться на лучшее!