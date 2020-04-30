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Информационный еженедельник города Находка
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Помощь скорой Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Елена Кашкарова   
30.04.2020
В понедельник, 27 апреля, министерство здравоохранения Приморского края сообщило о том, что за минувшие 24 часа у 11 сотрудников скорой медицинской помощи г. Находки подтверждён положительный тест на коронавирус. Итого с 21 апреля COVID-19 заболело двадцать пять сотрудников станции скорой помощи города Находки.

Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию главный врач КГБУЗ «ССМП г. Находки» Андрей Джирма: «Среди наших коллег нет сотрудников с тяжелой формой заболевания, в большинстве случаев оно проходит бессимп-томно. С 23 апреля весь персонал скорой отправлен на изоляцию и сегодня все сотрудники находятся под контролем специалистов Роспотребнадзора. На нашу ситуацию откликнулись, приехали и ещё едут помогать медикам Находки медработники со всего Приморского края. На линии работают, как и всегда, 8 бригад скорой помощи, обслуживающие город ежедневно. Мы, в свою очередь, очень благодарны коллегам за это и получаем сообщения от горожан со словами поддержки», – сообщил Андрей Джирма.
На помощь службе скорой помощи в Находку прибыли 30 водителей и 29 медработников из Владивостока, Артема, Уссурийска, Арсеньева, Славянки и Черниговки. Все они размещены в гостиницах «Меркурий» и «Горизонт», где проживание и питание для них бесплатно. За счет муниципалитета медиков также обеспечат средствами связи. В ближайшее время должны приехать еще девять медицинских работников.
 

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