В Находке по инициативе президента общественной организации «Надежда» Артема Трембовлева прошла онлайн-конференция, посвящённая дальнейшей судьбе озера Солёного. В конференции участвовали представители местной власти Находки, общественники города, эксперты научных сообществ Приморского края и России.



Речь шла о спасении флоры и фауны загрязненной мазутом территории озера и о выработке рекомендаций для дальнейших действий ликвидаторов этой чрезвычайной ситуации.

Кроме заявленных спикеров на конференции присутствовали представители городской администрации и спасатели МЧС. Конференция началась с сообщения советника главы администрации НГО Олега Кутняшенко о подробностях бедствия, случившегося 13 марта на территории котельной в районе озера Солёного, и о принятых в первые дни и часы мерах.

«У нас не было понимания, сколько мазута попало под лед, но мы с самого начала предполагали, что реальные масштабы бедствия покажет вскрытие льда. Да, была проведена колоссальная работа по ликвидации последствий, но в первые дни все делалось лихорадочно, в ручном режиме, без привлечения специалистов, которые знают, как действовать в таких внештатных катастрофических ситуациях», – сообщил Олег Кутняшенко.

По мнению проектного директора российского отделения Гринпис Владимира Чупрова, в кратчайшие сроки должен быть разработан проект рекультивации земель вокруг озера, и в его разработке должны принимать участие представители органов экологического надзора. Он отметил, что опыт ликвидации аварии на озере Солёном уникален и может быть в дальнейшем востребован в России. К примеру, при освоении Арктического шельфа использованная в Находке методика выпиливания и очистки льда будет чрезвычайно полезна. И обязательно нужно проконтролировать, куда транспортируется весь этот шлак и как проходит утилизация собранного грунта.

Во время обсуждения специалисты предложили внутри боновых заграждений засыпать в озеро пенопластовую крошку.

Все выступавшие на конференции признали, что ситуация неординарная и ни у кого в России нет опыта ликвидации аварий в аналогичных водных биосистемах.



«Разговор в таком формате – интересная инновация. По сути это формат экологического экспертного совета, который должен быть организован в каждом крупном городе с вредными производствами», – отметила старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия Восточной Азии ВВО РАН, президент научно-общественного координационного Центра «Живая вода», секретарь общественного экспертного совета по экологической безопасности и сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае Татьяна Вшивкова. По ее мнению, надо учитывать международный опыт ликвидации таких катастроф. Со своей стороны она пообещала в ближайшее время связать специалистов Находки с такими организациями.

«Ситуация по рекультивации берегов озера осложняется еще чрезвычайной многолетней их замусоренностью. После окончания режима самоизоляции мы обязательно проведём волонтёрские субботники по очистке берегов озера от бытового мусора. Все прозвучавшие здесь мнения и все практические советы экспертов будут несомненно учтены и приняты к сведению. Но что можно сделать прямо сейчас, так это внедрить предложение директора ДВМ ЭОО «Зеленый Крест» Константина Дроздова, который предложил для предотвращения массовой гибели птиц, гнездящихся на озере, поставить пугачи, то есть шумовые отпугиватели. На это деньги в городе найдутся уже сегодня. В целом все прозвучавшие рекомендации войдут в резолюцию конференции и станут программой дальнейших действий по спасению озера», – отметил организатор онлайн-конференции Артем Трембовлев.

В целях предотвращения дальнейших подобных катастроф участники встречи предложили ужесточить технологические требования к емкостям для хранения мазута. Нынешняя конференция – это уникальный и первый в России опыт общения экологов, экспертов и ученых. Полезно было поделиться им, чтобы объединить усилия по улучшению экологии края и страны.